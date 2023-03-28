Благодаря пожертвованиям жителей и предприятий Латвии благотворительная организация Ziedot.lv в течение года оказала поддержку украинским беженцам на сумму 2,5 млн евро, сообщила представитель по связям с общественностью Ziedot.lv Илзе Ошане.
Ziedot.lv собрала на помощь беженцам из Украины 2,5 млн евро
Уже в первые недели после вторжения России в Украину, как только Латвия начала принимать военных беженцев из Украины, Ziedot.lv создала центр для беженцев и начала привлекать общественность к оказанию поддержки. Больше всего пожертвовали население и предприятия Латвии - 1,2 млн евро, а также миссия Тайбэя в Латвии - 1 млн долларов США.
Пожертвование в размере 150 тыс. евро поступило от Фонда двустороннего сотрудничества ЕЭЗ/Норвегии, 120 тыс. евро - от AS Swedbank, 100 тыс. евро - от Европейского банка реконструкции и развития, еще на сумму 75 493 евро были пожертвованы продукты питания, компьютеры и товары для дома.
Созданный Ziedot.lv центр для украинских беженцев оказывает самую широкую индивидуальную помощь военным беженцам, предоставляя продуктовые наборы, хозяйственные товары и денежные карты для покупки предметов первой необходимости.
В общей сложности 19 575 беженцам были выданы денежные карточки на продукты питания, одежду, предметы гигиены и быта, 3834 беженца получили продуктовые наборы, 558 беженцам выданы предметы быта - утюги, обогреватели, одеяла, подушки, фены, блендеры, сушилки для одежды, чайники, 2 тыс. беженцев получили наборы средств гигиены, а для 756 беженцев были оплачены медикаменты, обследования и лечение.
Кроме того, 713 детям была оказана помощь для приобретения учебных материалов, 667 школьникам и молодым людям выданы портативные и стационарные компьютеры, 148 беженцев получили мобильные телефоны, 4742 беженца - сим-карты мобильных операторов с бесплатными звонками и интернетом.
20 украинским медработникам были выплачены единовременные пособия по 950 евро каждому. Также в бесплатных столовых для украинских беженцев было выдано 22 800 порций супа.
Помощь в общении беженцев с государственными и муниципальными учреждениями ежедневно оказывают социальные работники. Для общения на украинском языке в центре беженцев Ziedot.lv также работает ментор из Украины.
В конце прошлого года Ziedot.lv начала сотрудничество с украинской общественной организацией Human Rights Centre ZMINA по документированию военных преступлений, помогая в организации интервью с беженцами из Украины.
Для укрепления украинской культуры и языка реализованы различные мероприятия по интеграции беженцев - издано 4 тыс. украино-латышских азбук, 2 тыс. детских книжек-сказок на украинском языке, выделено софинансирование для издания 2 тыс. бесплатных специальных выпусков "Латвія" детского журнала Baltais Valis на украинском языке, оплачено участие 155 украинских детей в летних лагерях и бесплатное представление "З цією виставою щось не так" 1 сентября в театре Dailes.
Также было выделено софинансирование для бесплатного концерта украинского национального хора мальчиков "Дударик", организовано бесплатное посещение фестиваля украинских короткометражных комедий Smile, Ukrainian с субтитрами на латышском языке, организованы "Дни теплых вещей" по сбору одежды для беженцев, пожертвовано 20 тонн теплых вещей, организовано заполнение 22 подаренных предприятием Rīgas satiksme автобусов вещами для жителей Украины.
Военные беженцы из Украины регулярно участвуют в работе центра для беженцев Ziedot.lv в качестве волонтеров.
Укрепляя сотрудничество с латвийскими благотворительными организациями, Ziedot.lv предоставила административный грант на деятельность 11 организаций в размере 60 тыс. евро, на постоянной основе налажено сотрудничество с 52 благотворительными организациями по всей Латвии, 43 латвийскими самоуправлениями и комиссиями по гражданской обороне, а также с оперативным центром гражданской обороны Министерства внутренних дел.
В 2023 году благотворительная организация Ziedot.lv продолжает работу центра для украинских беженцев, оказывая непосредственную индивидуальную помощь в медицинской, образовательной и социальной сферах. Сотрудничество с латвийскими благотворительными организациями также продолжается.
Для поддержки Украины на портале Ziedot.lv идет сбор пожертвований ziedot.lv/ukrainai! в рамках 17 различных инициатив.
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