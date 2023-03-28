Ziedot.lv собрала на помощь беженцам из Украины 2,5 млн евро

Кроме того, 713 детям была оказана помощь для приобретения учебных материалов, 667 школьникам и молодым людям выданы портативные и стационарные компьютеры, 148 беженцев получили мобильные телефоны, 4742 беженца - сим-карты мобильных операторов с бесплатными звонками и интернетом.

20 украинским медработникам были выплачены единовременные пособия по 950 евро каждому. Также в бесплатных столовых для украинских беженцев было выдано 22 800 порций супа.

Помощь в общении беженцев с государственными и муниципальными учреждениями ежедневно оказывают социальные работники. Для общения на украинском языке в центре беженцев Ziedot.lv также работает ментор из Украины.

В конце прошлого года Ziedot.lv начала сотрудничество с украинской общественной организацией Human Rights Centre ZMINA по документированию военных преступлений, помогая в организации интервью с беженцами из Украины.

Для укрепления украинской культуры и языка реализованы различные мероприятия по интеграции беженцев - издано 4 тыс. украино-латышских азбук, 2 тыс. детских книжек-сказок на украинском языке, выделено софинансирование для издания 2 тыс. бесплатных специальных выпусков "Латвія" детского журнала Baltais Valis на украинском языке, оплачено участие 155 украинских детей в летних лагерях и бесплатное представление "З цією виставою щось не так" 1 сентября в театре Dailes.