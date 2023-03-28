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В военной академии в России скончались трое курсантов

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В военной академии в России скончались трое курсантов
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Военное училище. Иллюстративное фото
Военное училище. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

В военной академии под Санкт-Петербургом умерли трое курсантов, сообщает "Медуза".

Курсанты умерли в Военной академии связи имени Буденного, которая находится в Сертолово, пригороде Санкт-Петербурга.

Как сообщает издание "Осторожно, новости", накануне инцидента курсанты были в отпуске, а к вечеру уже находились в казармах академии.

Утром им стало плохо - у курсантов пошла пена изо рта и появились признаки эпилептического припадка. Они скончались до прибытия врачей.

По данным издания Baza, один из погибших был из Владивостока, еще один - из Нальчика. Им было по 19 лет.

Издание "Фонтанка" сообщает, что обстоятельства гибели курсантов будут выяснены в ходе следствия.

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