В военной академии в России скончались трое курсантов

Курсанты умерли в Военной академии связи имени Буденного, которая находится в Сертолово, пригороде Санкт-Петербурга.

Как сообщает издание "Осторожно, новости", накануне инцидента курсанты были в отпуске, а к вечеру уже находились в казармах академии.

Утром им стало плохо - у курсантов пошла пена изо рта и появились признаки эпилептического припадка. Они скончались до прибытия врачей.

По данным издания Baza, один из погибших был из Владивостока, еще один - из Нальчика. Им было по 19 лет.

Издание "Фонтанка" сообщает, что обстоятельства гибели курсантов будут выяснены в ходе следствия.