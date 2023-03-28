В военной академии под Санкт-Петербургом умерли трое курсантов, сообщает "Медуза".
В военной академии в России скончались трое курсантов
В военной академии в России скончались трое курсантов
Курсанты умерли в Военной академии связи имени Буденного, которая находится в Сертолово, пригороде Санкт-Петербурга.
Как сообщает издание "Осторожно, новости", накануне инцидента курсанты были в отпуске, а к вечеру уже находились в казармах академии.
Утром им стало плохо - у курсантов пошла пена изо рта и появились признаки эпилептического припадка. Они скончались до прибытия врачей.
По данным издания Baza, один из погибших был из Владивостока, еще один - из Нальчика. Им было по 19 лет.
Издание "Фонтанка" сообщает, что обстоятельства гибели курсантов будут выяснены в ходе следствия.
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