Правительство во вторник постановило предоставить гражданство Латвии в порядке натурализации 47 жителям Латвии.
Гражданство Латвии предоставлено 47 жителям. Почти все - русские
Среди претендентов на гражданство 86% являются русскими, 6% - украинцами, 2% - белорусами. 15% претендентов имеют основное образование, 52% - среднее, 34% - высшее образование.
В ближайшие дни новые граждане получат по почте уведомление от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), в котором будет содержаться информация о предоставлении гражданства и о возможностях оформления нового паспорта гражданина Латвии.
PMLP напоминает, что с принятием в гражданство Латвии меняется правовой статус человека, поэтому прежний паспорт негражданина больше не действителен ни для использования внутри страны, ни для выезда за границу.
С 1995 года гражданство Латвии в порядке натурализации получили 148 926 человек.
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