Возможные зарплаты "в конвертах" на 3 млн евро: обвиняются Плауде-Релингере и еще три человека

Представитель прокуратуры Иева Шомина, не называя имен, подтвердила, что в понедельник были выдвинуты обвинения против четырех лиц.

Обвинения были выдвинуты по статье Уголовного закона о выплате заработной платы, не отраженной в бухгалтерском учете, если это было сделано в значительном размере, а также по статье об уклонении от уплаты налогов или уплаты приравненных к ним платежей либо сокрытие или уменьшение доходов, прибыли или иных объектов налогообложения, если государству или самоуправлению был нанесен крупный ущерб, если это совершено организованной группой.

По данным обвинения,

обвиняемые лица выплатили фактически работающим в компании сотрудникам неучтенную в бухгалтерском учете предприятия за период с января 2017 года по март 2019 года заработную плату в размере 3 741 047 евро, нарушив таким образом правила оплаты труда.

Прокуратура отмечает, что в результате таких действий обвиняемые длительное время не обеспечивали соответствующие нормативным актам подсчет и оплату труда.

Прокуратуру считает, что обвиняемые в организованной группе лиц уклонялись от уплаты налогов, нанеся Латвии ущерб в размере 2 983 691 евро.

Дело до передачи в прокуратуру расследовало Управление полиции по налогам и таможне. В рамках уголовного процесса начато два производства о применении к юридическим лицам средств принудительного воздействия, а также наложено шесть арестов на имущество физических лиц - доли капитала и недвижимое имущество, принадлежащее компаниям.

Кроме того, на прошлой неделе представители Lursoft сообщили, что наложен арест на акции предприятия Kolonna Invest, которое занимается арендой и управлением недвижимостью, которые принадлежат Плауде-Релингере через посредника.