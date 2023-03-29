Украина нанесла удар по целям в Мелитополе

Разные источники сообщили о нескольких мощных взрывах в Мелитополе.

Некоторое время спустя российские агентства объявили со ссылкой на экстренные службы города, что удар был нанесен по локомотивному депо.

Согласно заявлению экстренных служб, в депо есть разрушения, но пострадавших нет.

Недалеко от локомотивного депо находится и военный аэродром, который россияне, по множеству свидетельств, сделали своей базой.

Какими именно средствами был нанесен удар, пока не известно. От Мелитополя до линии фронта - примерно 60 км.

После удара, нанесенного украинской армией по целям в оккупированном Мелитополе, в городе отключилось электричество - об этом сообщает российская сторона.

"Повреждены объекты системы электроснабжения. В Мелитополе и некоторых ближайших поселках аварийно прекращена подача электроэнергии", - утверждают представителя экстренных служб российских властей.