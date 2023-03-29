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Зеленский: если Бахмут будет взят, Путин "продаст" эту победу Западу и Китаю

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Зеленский: если Бахмут будет взят, Путин "продаст" эту победу Западу и Китаю
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: EPA/Scanpix

Если российские войска возьмут Бахмут, президент России Владимир Путин "продаст" эту победу Западу и Китаю, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press во время поездки из Сумской области в Киев.

"Если Бахмут будет захвачен российскими войсками, Владимир Путин "продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану", - сказал Зеленский в интервью AP.

По мнению Зеленского, сейчас практически любое поражение может поставить под угрозу темпы сопротивления Украины.

"Мы не можем пропускать шаги, потому что война - как пирог - состоит из кусочков побед. Маленькие победы, маленькие шаги", - сказал он.

Зеленский также заявил о готовности принять председателя КНР Си Цзиньпина в Украине. Ранее на этой неделе Зеленский сообщил, что запросил переговоры с Си.

"Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", - сказал президент Украины.

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