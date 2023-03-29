Зеленский: если Бахмут будет взят, Путин "продаст" эту победу Западу и Китаю

"Мы не можем пропускать шаги, потому что война - как пирог - состоит из кусочков побед. Маленькие победы, маленькие шаги", - сказал он.

Зеленский также заявил о готовности принять председателя КНР Си Цзиньпина в Украине. Ранее на этой неделе Зеленский сообщил, что запросил переговоры с Си.

"Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабной войной. Но за весь этот год, больше года, у нас не было контактов", - сказал президент Украины.