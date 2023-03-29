"Это будет объявление войны России. И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее", - заявил бывший президент России, а ныне заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Фактчекинговый проект TVNET "Фактомат" проверил заявление Медведева, чтобы убедиться, насколько оно правомерно.
Фактомат ⟩ Будет ли арест Путина равнозначен объявлению войны?
В начале прошлой недели было опубликовано интервью с бывшим президентом России, а ныне заместителем главы Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. В нем российский политик не только осуждает действия Международного уголовного суда (МУС), но и называет его "каким-то правовым ничтожеством".
Отдельное внимание Медведев уделяет Германии, где "некоторые идиоты говорят, что арестуют Путина, если он приедет в Германию". Медведев говорит, что это будет объявлением войны.
Учитывая, что 24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину без официального объявления войны (к тому же вторжение до сих пор называется не войной, а "специальной военной операцией"), заявление о том, что действия другой страны можно считать объявлением войны, кажется ироничным.
При этом следует учитывать, что ордер на арест был выдан Международным уголовным судом за возможные военные преступления. "Если Международный уголовный суд выдает ордер на арест, то государства-члены обязаны задержать конкретное лицо, если оно находится на их территории", - пояснила Сара Нувен, профессор международного публичного права Европейского университетского института.
Это означает, что пока Путину следует избегать поездок в 123 страны, подписавшие Римский статут и признающие юрисдикцию Международного уголовного суда. Поэтому заявление о том, что Россия не признает юрисдикцию суда, не может защитить Путина на этот раз. Поэтому, если он прибудет в одну из этих 123 стран, его, скорее всего, арестуют.
Это беспрецедентная ситуация, поскольку впервые с момента создания суда в отношении главы ядерного государства выдан ордер на арест.
Но беспрецедентная ситуация не означает, что она не может произойти.
Можно ли считать это официальным объявлением войны? Нет.
Конечно, следует иметь в виду, что при таком сценарии Россия не будет привлечена к ответственности. Вполне вероятно, что даже если бы Россия восприняла это как объявление войны, она бы не изменила свою реакцию, поскольку многие эксперты по международному праву согласны с тем, что официальное объявление войны не имеет реальной функции с точки зрения международного права.
"Официальные объявления войны больше не имеют юридического значения; дело именно в применении силы", - сказала Нувен.
Исторически сложилось так, что государства обычно официально объявляли войну либо по дипломатическим каналам, либо напрямую сообщая о принятии решения о вооруженном нападении. Обычно это долгий и сложный процесс, потому что нужно написать соответствующий законопроект, он должен быть одобрен правительством или парламентом (в зависимости от страны), а затем начать подготовку войск и т. д.
Можно говорить об исчезновении официальных официальных объявлений войны с момента основания Организации Объединенных Наций (ООН).
Видно, что в мире не так уж много стран, которые официально объявляли войну после окончания Второй мировой войны. Статья 2 Устава ООН гласит, что государства обязуются разрешать любые споры мирным путем, не ставя под угрозу международный мир и безопасность. Таким образом, формальное объявление войны противоречило бы Уставу ООН (что является одной из причин, почему Россия до сих пор не назвала войну на Украине войной), а применение силы допустимо только с санкции Совета Безопасности ООН или в целях самообороны.
Более того, отмечает Сара Нувен, арест, скорее всего, не будет достаточным основанием для того, чтобы страна юридически пыталась оправдать применение силы против другой страны.
"Возможно, убийство было бы основанием", - говорит профессор.
Это известная отсылка к Первой мировой войне, когда в Сербии был убит эрцгерцог Австро-Венгрии Фердинанд I. Поэтому с точки зрения международного права (которое Россия так "отстаивает") арест Путина нельзя считать официальным объявлением войны.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!