Фактомат ⟩ Будет ли арест Путина равнозначен объявлению войны?

Это означает, что пока Путину следует избегать поездок в 123 страны, подписавшие Римский статут и признающие юрисдикцию Международного уголовного суда. Поэтому заявление о том, что Россия не признает юрисдикцию суда, не может защитить Путина на этот раз. Поэтому, если он прибудет в одну из этих 123 стран, его, скорее всего, арестуют.

Это беспрецедентная ситуация, поскольку впервые с момента создания суда в отношении главы ядерного государства выдан ордер на арест.

Но беспрецедентная ситуация не означает, что она не может произойти.

Можно ли считать это официальным объявлением войны? Нет.

Конечно, следует иметь в виду, что при таком сценарии Россия не будет привлечена к ответственности. Вполне вероятно, что даже если бы Россия восприняла это как объявление войны, она бы не изменила свою реакцию, поскольку многие эксперты по международному праву согласны с тем, что официальное объявление войны не имеет реальной функции с точки зрения международного права.

"Официальные объявления войны больше не имеют юридического значения; дело именно в применении силы", - сказала Нувен.