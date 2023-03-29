Фото ⟩ Максим Галкин поделился редкими фото с детьми

Рождение детей скрывалось от публики. Максиму Галкину и Алле Пугачевой удалось сохранить этот факт в тайне. Только через неделю после рождения детей юмористу позвонила журналист из "Комсомольской правды" и интеллигентно поинтересовалась о правдивости слухов. Максим понял, что скрывать нет смысла, и подтвердил новость. Он лишь попросил потерпеть до шести часов вечера и не публиковать эту новость, пока ее не расскажут близким.

Сейчас Лизе и Гарри Галкиным по 9 лет.

В интервью Ирине Шихман Максим Галкин рассказывал, что в какой-то момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: "Как только я стал делать Instagram - эти преследования прекратились".

На данным момент звездная семья проживает в Израиле. По информации СМИ дети учатся в престижной школе.

Ранее популярный латвийский исполнитель Маркус Рива в своих социальных сетях опубликовал общий снимок c юмористом Максимом Галкиным. На фото двое знаменитостей дружески обнимают друг друга и улыбаются. Общий снимок с известным юмористом Маркус Рива подписал, как "еще одна неделя в Лос-Анджелесе".

Напомним, Максим Галкин, осудивший войну в Украине и признанный в РФ "иноагентом", сейчас выступает с концертами в США. У артиста очень плотный гастрольный график, концертный тур продлится до конца марта.