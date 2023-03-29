Безвоздушное пространство. Почему авиация не играет большой роли в войне в Украине и сможет ли она переломить ее ход

Таких специалистов для обеспечения полетов истребителей нужно в несколько раз больше, чем пилотов. По словам одного из российских экспертов, для 200 самолетов их понадобилось бы "примерно 10 тысяч человек с несколькими тысячами единиц различной техники и оборудования".

Ранее украинская пресса приводила слова Игната, который сказал, что Украине в идеале для полноценной защиты неба нужно "пять бригад истребителей", что, по подсчетам украинских журналистов, может составить до 180 самолетов. При этом спикер ВС не говорил, что Киев рассчитывает получить все это в ближайшее время.

Тем не менее Украине может не хватить опытных пилотов, если даже она получит западные самолеты. И даже если на них пересядут летчики, которые уже имеют боевой опыт, переучиваться на новый тип летательного аппарата сложно, а учиться воевать на нем еще сложнее и дольше.

В украинской и международной прессе уже обсуждали возможность привлечения иностранных пилотов-добровольцев, имеющих боевой опыт именно на F-16 (или на тех самолетах, которые могла бы получить Украина).

Игнат не исключает такой возможности. "Почему бы нет? Как пилоты, так и технический персонал. Я думаю, что если они выражают желание принять сторону добра и света - они могут сделать это по установленной процедуре, я думаю, что это не проблема", - сказал он Би-би-си.