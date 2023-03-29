Разведка: украинские силы провели успешную операцию под Бахмутом

Эта второстепенная проселочная дорога стала для защитников Бахмута ключевым маршрутом снабжения. Ранее подразделения ЧВК "Вагнер" находились всего в сотнях метрах от нее.

26 марта российские СМИ объявили, что ЧВК "Вагнер" установила полный контроль над предприятием АЗОМ (Артемовский завод обработки металлов - крупный производственный комплекс, расположенный в северной части Бахмута). Однако, по всей видимости, бои на этой территории продолжаются, как и в последние две недели, считают британские военные разведчики. Об этом пишет Русская служба BBC.

Эти оценки британской разведки не совпадают с выводами экспертов из американского Института изучения войны (ISW). В ISW считают, что россияне за последнюю неделю взяли под контроль еще примерно пять процентов территории Бахмута, и теперь занимают около 65% территории города.

Эксперты ISW основываются на сообщениях российских источников и геолоцированных видео; британская военная разведка свои источники как правило не раскрывает.