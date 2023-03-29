Супруга председателя Сейма рассказала, к чему не может привыкнуть в новом статусе

Прошлой осенью, после начала работы нового правительства, бывший заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Смилтенс сел на место бывшего многолетнего спикера Сейма Инары Мурниеце. Вместе с взлетом его карьеры изменилась и жизнь его семьи.

Супруга спикера Сейма Кристине Смилтена появляется на приемах и других мероприятиях в качестве второй леди страны, а это означает и особую ответственность. На вопрос, как она себя чувствует в своем новом статусе и привыкла ли она к переменам, Смилтена отвечает: "Все отлично, чувствую себя хорошо, комфортно, никаких неудобств и трудностей".

Хотя и Смилтене очень нравится регулярное посещение различных мероприятий и событий, она не скрывает, что есть аспект, к которому она все еще пытается приспособиться.

"Единственная вещь, к чему было трудно привыкнуть и что я до сих пор пытаюсь понять, - это телохранители и тот факт, что они рядом и сопровождают нас везде, куда бы мы ни пошли", - честно сказала Кристине Смилтена.

На прошлой неделе Смилтена опубликовала на Facebook фотографию, посвященную годовщине свадьбы. Она также добавила описание: "Будьте добры друг к другу! Это золотое правило и секрет брака. А еще помните, что в супружеской жизни слово "прости" имеет магическое значение. Только так любовь может победить.

Это были слова, который моя мама сказала в день нашей с Эдвардом свадьбы. Так и звучат мои мысли уже спустя 11 лет, и они помогают... помогают сохранять баланс между падениями и взлетами. Спасибо, мой любимый, за прекрасные годы вместе!"

Больше читайте в выпуске журнала Kas Jauns от 28 марта.