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Супруга председателя Сейма рассказала, к чему не может привыкнуть в новом статусе

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Супруга председателя Сейма рассказала, к чему не может привыкнуть в новом статусе
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Фото: Kristīne Smiltēna/Facebook

Жена Эдварда Смилтенса - Кристине Смилтене - вот уже пять месяцев находится еще в одном статусе - в качестве супруги председателя Сейма. Однако есть еще одна вещь, к которой она до сих пор не может привыкнуть, пишет издание Kas Jauns?

Прошлой осенью, после начала работы нового правительства, бывший заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Смилтенс сел на место бывшего многолетнего спикера Сейма Инары Мурниеце. Вместе с взлетом его карьеры изменилась и жизнь его семьи.

Супруга спикера Сейма Кристине Смилтена появляется на приемах и других мероприятиях в качестве второй леди страны, а это означает и особую ответственность. На вопрос, как она себя чувствует в своем новом статусе и привыкла ли она к переменам, Смилтена отвечает: "Все отлично, чувствую себя хорошо, комфортно, никаких неудобств и трудностей".

Хотя и Смилтене очень нравится регулярное посещение различных мероприятий и событий, она не скрывает, что есть аспект, к которому она все еще пытается приспособиться.

"Единственная вещь, к чему было трудно привыкнуть и что я до сих пор пытаюсь понять, - это телохранители и тот факт, что они рядом и сопровождают нас везде, куда бы мы ни пошли", - честно сказала Кристине Смилтена.

На прошлой неделе Смилтена опубликовала на Facebook фотографию, посвященную годовщине свадьбы. Она также добавила описание: "Будьте добры друг к другу! Это золотое правило и секрет брака. А еще помните, что в супружеской жизни слово "прости" имеет магическое значение. Только так любовь может победить.

Это были слова, который моя мама сказала в день нашей с Эдвардом свадьбы. Так и звучат мои мысли уже спустя 11 лет, и они помогают... помогают сохранять баланс между падениями и взлетами. Спасибо, мой любимый, за прекрасные годы вместе!" 

Больше читайте в выпуске журнала Kas Jauns от 28 марта.

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