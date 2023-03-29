Комиссия Сейма отложила рассмотрение законопроекта об объединении общественных СМИ

В начале этой недели более 200 сотрудников Латвийского радио подписали открытое письмо с требованием прекратить объединение общественных СМИ и принятие поправок к закону об электронных СМИ и их управлении. В комиссии еще до рассмотрения предложений к законопроекту начались эмоциональные дискуссии.

Представитель сотрудников Латвийского радио, журналист Эвия Унама заявила, что сотрудникам непонятно, что их ждет после слияния общественных СМИ. Сотрудники не против объединения, но в этой ситуации, когда много неясных моментов - источники финансирования, будущая деятельность Латвийского радио - торопиться с рассмотрением вопроса не стоит.

Председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне заявила, что сотрудники и правление не против объединения СМИ, а против ускорения процесса.

Вопрос в том, почему процесс, который предполагался на два года, теперь нужно ускорить до девяти месяцев.

Также, по мнению Клапкалне, две концепции оторваны друг от друга, и концепция объединения продвигается без ясности в отношении модели финансирования, поэтому трудно предсказать результат. Сотрудники ранее говорили, что не очень видят пользы от объединения СМИ, так как им ее не разъяснили.

С другой стороны, председатель Совета общественных электронных СМИ (NEPLP) Янис Сикснис заявил в комиссии, что удивлен тем, что в отношении концепции объединения все еще существуют неопределенности, поскольку в ней абсолютно ничего не изменилось и объединение не представляет какую-либо угрозу для Латвийского радио. В то же время Сикснис добавил, что совет готов вернуться в рабочие группы, чтобы обсудить и прояснить вопросы.

Как сообщалось, в понедельник коалиция договорилась снять актуальность упомянутых поправок.