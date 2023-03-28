Сартс: прекращение вещания на русском в госСМИ не заставит переключиться на контент на латышском

Оценивая внесенные депутатами Национального объединения предложения изменений в закон об общественных электронных СМИ и управлении ими, которые, в том числе, предусматривают фактический отказ от русскоязычного контента в общественных СМИ, Сартс подчеркнул, что когда государственные СМИ перестанут сообщать информацию на русском языке, рядовые зрители и слушатели станут искать информацию на русском языке в других источниках, к тому же кремлевские пропагандистские каналы по-прежнему доступны в различных вариантах. По мнению Сартса, такие ограничения не позволят в обозримом будущем достичь намеченной цели - добиться, чтобы все жители Латвии получали объективную информацию, в том числе на латышском языке.

"Люди просто перейдут на русскоязычные СМИ, созданные другими странами, но при этом не может быть уверенности, что контент в них создается без ведома России", - сказал Сартс.

Эксперт не ставит под сомнение, что использование латышского языка нужно расширять, но считает, что необходимо серьезно подумать, как это делать эффективно.

Как сообщалось, сотрудники Латвийского радио подписали открытое письмо с требованием приостановить процесс объединения общественных СМИ и принятие поправок к закону об электронных СМИ и управлении ими.

Сотрудники Латвийского радио считают, что поспешные изменения в законе, которые с 1 января 2024 года предусматривают объединение Латвийского радио и Латвийского телевидения (LTV), не будут способствовать укреплению общественных СМИ, а ослабят их влияние и повысят риск политических манипуляций.