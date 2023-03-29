Эксклюзив TVNET ⟩ Каспаров: Авен и Фридман финансировали лобби интересов Путина в США и Израиле

Это дискуссия продолжительностью в десять лет. Но "Форум свободной России" с начала его деятельности в 2016 году поддерживал "список Путина", к которому усердно добавляли новые имена и в индивидуальных досье поясняли, почему эти люди заслужили там находиться. Фридман и Авен в этом списке были долгое время, и нет никакой причины их из него исключать. Более того - так как я более десяти лет живу в Америке, я достаточно много знаю об активностях пропутинских групп в Америке и Европе. Могу сказать, что, например, в Америке и Израиле Фридман и Авен были определенно самыми активными российскими олигархами, они финансировали группы, лоббирующие интересы Путина".