"Так как я более десяти лет живу в Америке, я достаточно много знаю об активностях пропутинских групп в Америке и Европе. Могу сказать, что, например, в Америке и Израиле Фридман и Авен были определенно самыми активными российскими олигархами, они финансировали группы, лоббирующие интересы Путина. В интервью онлайн-журналу Klik критик Кремля Гарри Каспаров рассказал о владельцах российского частного банка "Альфа-банк" Михаиле Фридмане и известном в Латвии Петре Авене, который также имеет латвийское гражданство.
Эксклюзив TVNET ⟩ Каспаров: Авен и Фридман финансировали лобби интересов Путина в США и Израиле
Видео: Интервью Гарри Каспарова TVNET
Фридман и Авен пытаются добиться отмены санкций Европейского союза против них. Недавно стало известно о письме, подписанном несколькими российскими оппозиционерами, с призывом отменить санкции. Среди них был и живущий в Лондоне российский миллиардер Евгений Чичваркин, удаленно участвовавший в 4-й Антивоенной конференции, организованной каспаровским "Форумом свободной России".
"Что касается Чичваркина, насколько я понимаю, его пояснение было таким, что когда ему неотвратимо угрожал арест, [принадлежащий Авену и Фридману] "Альфа-банк" помог ему сбежать. Так я это понимаю. Это личное мнение, - пояснил Каспаров. - Я здесь не для того, чтобы комментировать его решение подписать письмо. Тем более, что его подпись была отозвана.
Мы лоббировали санкции еще в то время, когда многие в оппозиции, в том числе Алексей Навальный и его сторонники, были настроены очень критически против этого. Начальной точкой этих дискуссий был 2012-й год, когда этот процесс начался. Билл Браудер, который лоббировал закон Магнитского, работал вместе со мной, Борисом Немцовым и Владимиром Кара-Мурзой. Коллеги нас критиковали: олигархи - хорошо, но большие санкции могут навредить народу России...
Это дискуссия продолжительностью в десять лет. Но "Форум свободной России" с начала его деятельности в 2016 году поддерживал "список Путина", к которому усердно добавляли новые имена и в индивидуальных досье поясняли, почему эти люди заслужили там находиться. Фридман и Авен в этом списке были долгое время, и нет никакой причины их из него исключать. Более того - так как я более десяти лет живу в Америке, я достаточно много знаю об активностях пропутинских групп в Америке и Европе. Могу сказать, что, например, в Америке и Израиле Фридман и Авен были определенно самыми активными российскими олигархами, они финансировали группы, лоббирующие интересы Путина".
Полное интервью с Гарри Каспаровым читайте в онлайн-журнале Klik уже в четверг, 30 марта!
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