В Саркандаугаве введут зону ограничения скорости в 30 км/ч

Зона ограничения скорости будет введена на участке между улицей Тилта, железной дорогой, улицей Дунтес и улицей Озолу. Монтаж знаков начнется в четверг, 30 марта. Муниципалитет призывает водителей транспортных средств быть внимательными и уважать упомянутые изменения в организации дорожного движения.

Зоны ограничения скорости в 30 км/ч реализованы с учетом ряда факторов, влияющих на безопасность движения. Например, загруженность улиц стоячим транспортом, ширина проезжей части и тротуаров, наличие учебных заведений, видимость перекрестков и поворотов, интенсивность движения транспортных средств, пешеходов и велосипедистов, а также другие аспекты, говорят в муниципалитет.

Зоны ограничения скорости в 30 км/ч постепенно вводятся в Риге с 2020 года, когда такая зона была установлена ​​в окрестностях Агенскалнса.

В Гризинькалнсе и двух местах в центре города зона ограничения скорости была введена в 2021 году, а в окрестностях Чиекуркалнса - в прошлом году. В этом году ограничения уже введены на участке улицы Упесциема от рижской границы до улицы Бергю, а также на участке между улицами Буллю и Саулгожу, включая улицы Слокас и Дзирциема. В будущем муниципалитет продолжит вводить зоны ограничения скорости.