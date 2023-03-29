Видео ⟩ Экс-арендаторы хотели забрать свои вещи из дома, но столкнулись с сюрпризом

В марте, когда с момента переезда прошло уже почти пять месяцев, предыдущий жилец Мадара из Риги сообщила новым жильцам, что заедет забрать свои вещи. Женщине сообщили, что их уже нет.

Мадара особенно переживает за квадроцикл сына, который она подарила ребенку на день рождения. Она объясняет, что у нее были хорошие отношения с новыми жильцами.

Мадара удивлена отношением семьи, которая объявила, что пожертвовала имущество на благотворительность. На вопрос, куда именно были отправлены вещи, женщина ответа не получила.

Bez tabu сообщает, что семью, избавившуюся от желтого квадроцикла, можно увидеть в реалити-шоу Ģimene burkā.

Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Адвокат, опрошенный программой, считает, что помочь урегулировать конфликт помог бы хозяин дома, который, как утверждают оба арендатора, отказался вмешиваться.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)