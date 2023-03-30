Ринкевич: Латвия готова поставлять миру оборудование 5G местного производства

Министр встретился с Шерман, чтобы обсудить двусторонние отношения между Латвией и США, в том числе экономическое сотрудничество между странами, особенно в области информационных технологий и энергетики. Стороны также обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе этим летом, текущую поддержку Украины и вопросы политики безопасности в регионе.

В ходе встречи Ринкевич выразил удовлетворение тесным двусторонним сотрудничеством в сфере политики и безопасности, сложившимся между Латвией и США. Министр поблагодарил действующую администрацию президента США за содействие безопасной разработке, производству и распространению технологий 5G, особенно среди союзников, и выразил готовность Латвии поставлять востребованное во всем мире оборудование 5G.

Министр иностранных дел сообщил, что к 2025 году Латвия планирует увеличить расходы на национальную оборону до 2,5% от валового внутреннего продукта, а к 2027 году - до 3% от валового внутреннего продукта.

Ринкевич подчеркнул, что военное присутствие США очень важно для надежного сдерживания и защиты НАТО в Балтийском регионе, и призвал США инвестировать в Латвию.

Официальные лица обсудили поддержку Украины в войне против России. Латвия высоко ценит значительный вклад и поддержку руководства США в оборонных усилиях Украины. Ринкевич выразил решимость Латвии продолжать максимально поддерживать Украину. До сих пор Латвия инвестировала более 1,14% (498 млн евро) валового внутреннего продукта в военную поддержку этой страны.

В ходе встречи министр иностранных дел Латвии выразил обеспокоенность дестабилизирующей деятельностью России в Молдове, которая целенаправленно осуществляется с помощью гибридных атак и дезинформационных кампаний.