"Медиазона": Отец школьницы-автора антивоенного рисунка задержан в Минске

В то же время адвокат мужчины Дмитрий Захватов сообщил, что у него на данный момент нет связи с подзащитным, поскольку телефон Москалёва отключен. "Подтвердить (задержание. - Ред.) точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости все так и есть", - написал юрист в Telegram-канале.

В России Москалёв несколькими днями ранее был приговорен к двум годам колонии общего режима по делу о повторной "дискредитации" армии РФ. По данным суда, мужчина сбежал из-под домашнего ареста.

Антивоенный рисунок

В апреле 2022 года в школе №9 города Ефремов шестиклассникам дали на уроке изобразительного искусства задание: нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Маша Москалёва изобразила два флага - РФ и Украины; на первом она написала "Нет войне", на втором - "Слава Украине". После этого директор вызвала полицию, девочку вместе с отцом возили в отделение, в школу для "проведения беседы" с ученицей приходили сотрудники Федеральной службы безопасности.

Позднее на отца школьницы составили административный протокол по статье о "дискредитации" российской армии, сославшись на его антивоенные комментарии в соцсетях. В конце 2022 года в квартире Москалёва прошел обыск. На мужчину завели уголовное дело о повторной "дискредитации" ВС РФ.