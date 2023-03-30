В Турции из-под завалов спасли кота: его нашли спустя 49 дней после землетрясения

6 февраля в четыре часа утра хозяйка питомца вместе с дочерью ушла из дома, когда почувствовала землетрясение, а кот остался внутри. Через время в тот же день после повторного подземного толчка здание обвалилось.

Хозяйка 2-летнего "британца" по кличке Хан еще 40 дней находилась у обломков дома в надежде найти его.

Через 49 дней после трагедии Хан был найден живым. Животное было обнаружено случайно, когда владелец здания пытался вытащить из-под завалов кухонную технику. В настоящее время кот находится на лечении: у него сильное обезвоживание, а также перелом как минимум одной лапы.