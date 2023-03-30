Утром в четверг, 30 марта, недалеко от Салдуса произошло серьезное ДТП, в результате на месте аварии было перекрыто движение транспорта.
Видео ⟩ Серьезная авария недалеко от Салдуса. Пострадали семь человек
Авария произошла примерно на 98-м километре Лиепайского шоссе (A9), недалеко от Салдуса. Движение транспорта было перекрыто примерно на два часа.
Государственная полиция сообщила порталу TVNET, что в четверг утром около 8:00 поступила информация о том, что на дороге А9 в Салдусском крае произошла авария - столкновение двух транспортных средств.
В аварию попали автомобили BMW и Nissan. В ДТП пострадали семь человек - водители и пассажиры обоих автомобилей. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия, выясняются точные причины аварии.
🇱🇻 Uz Liepājas šosejas pie Saldus notikusi avārija, kura traucē satiksmi abos virzienos.#A9 #Saldus #Latvija pic.twitter.com/XTl5hz4TIq— BreakingLV (@breakinglv) March 30, 2023
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