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Видео ⟩ Серьезная авария недалеко от Салдуса. Пострадали семь человек

rus.tvnet.lv
Серьезная авария недалеко от Салдуса. Пострадали семь человек
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Утром в четверг, 30 марта, недалеко от Салдуса произошло серьезное ДТП, в результате на месте аварии было перекрыто движение транспорта.

Авария произошла примерно на 98-м километре Лиепайского шоссе (A9), недалеко от Салдуса. Движение транспорта было перекрыто примерно на два часа.

Государственная полиция сообщила порталу TVNET, что в четверг утром около 8:00 поступила информация о том, что на дороге А9 в Салдусском крае произошла авария - столкновение двух транспортных средств.

В аварию попали автомобили BMW и Nissan. В ДТП пострадали семь человек - водители и пассажиры обоих автомобилей. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия, выясняются точные причины аварии.

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