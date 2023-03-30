Видео ⟩ Серьезная авария недалеко от Салдуса. Пострадали семь человек

Авария произошла примерно на 98-м километре Лиепайского шоссе (A9), недалеко от Салдуса. Движение транспорта было перекрыто примерно на два часа.

Государственная полиция сообщила порталу TVNET, что в четверг утром около 8:00 поступила информация о том, что на дороге А9 в Салдусском крае произошла авария - столкновение двух транспортных средств.

В аварию попали автомобили BMW и Nissan. В ДТП пострадали семь человек - водители и пассажиры обоих автомобилей. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия, выясняются точные причины аварии.