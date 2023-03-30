Raiffeisen Bank решил избавиться от своего бизнеса в России

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать российскую "дочку" или вывести ее из периметра группы, заявил на собрании акционеров глава компнаии Йоханн Штробль в четверг, 30 марта.

В RBI не сообщили никаких параметров возможной сделки, подчеркнув лишь, что рассчитывают провести ее "в полном соответствии с местными и международными законами и нормами", а также "в консультации с соответствующими компетентными органами". "Рыночные условия для бизнеса в России очень сложны. Местные и международные законы и правила, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям", - заявили в RBI.

В беседе с изданием Financial Times Штробль уточнил, что RBI сузила список потенциальных покупателей российского бизнеса до двух "жизнеспособных" претендентов, с которыми будет активно работать в ближайшие недели. В 2022 году российское подразделение RBI получило прибыль в размере 2,2 млрд евро, что составило почти 60 процентов от прибыли всей группы, отмечает FT.

Raiffeisen продолжит сокращать бизнес в России