Фасад рухнувшего дома на улице Сатеклес планировалось сохранить

Видео: Обрушившийся дом в центре Риги

На этой строительной площадке ведутся запланированные застройщиком Linstow Baltic работы по строительству бизнес-центра. Генеральный подрядчик - SIA Bukoteks.

Галерея: Обрушившийся дом в центре Риги

Представители Linstow Baltic сообщили, что инцидент произошел на территории огороженной строительной площадки с одним из строений. Строительная площадка была передана генеральному подрядчику Bukoteks в феврале 2023 года на основании подписанного договора подряда. Linstow Baltic запросила подробное объяснение обстоятельств и причин инцидента у генерального подрядчика строительных работ.

По имеющейся на данный момент у Linstow Baltic информации, пострадавших в происшествии нет.

Linstow Baltic будет сотрудничать с властями для выяснения и расследования причин инцидента в кратчайшие сроки, а также приносит извинения за неудобства и беспокойство, причиненные местным жителям и прохожим, и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности строительной площадки на улице Сатеклеc и ее окрестностей.

Офисный комплекс будет расположен в квартале между улицами Элизабетес, Эрнеста Бирзниека-Упиша, Дзирнаву и Сатеклес.

Основное здание комплекса будет семиэтажным, и уже известно, что его якорным арендатором станет SEB banka. В настоящее время главный офис SEB banka в Латвии находится в Валдлаучи, на улице Мейстару.