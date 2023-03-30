Представители девелоперской компании Linstow Baltic заявили, что при реализации строительного проекта планировалось сохранить фасад обрушившегося дома, интегрировав его в новое здание.
Фасад рухнувшего дома на улице Сатеклес планировалось сохранить
Видео: Обрушившийся дом в центре Риги
На этой строительной площадке ведутся запланированные застройщиком Linstow Baltic работы по строительству бизнес-центра. Генеральный подрядчик - SIA Bukoteks.
Галерея: Обрушившийся дом в центре Риги
Представители Linstow Baltic сообщили, что инцидент произошел на территории огороженной строительной площадки с одним из строений. Строительная площадка была передана генеральному подрядчику Bukoteks в феврале 2023 года на основании подписанного договора подряда. Linstow Baltic запросила подробное объяснение обстоятельств и причин инцидента у генерального подрядчика строительных работ.
По имеющейся на данный момент у Linstow Baltic информации, пострадавших в происшествии нет.
Linstow Baltic будет сотрудничать с властями для выяснения и расследования причин инцидента в кратчайшие сроки, а также приносит извинения за неудобства и беспокойство, причиненные местным жителям и прохожим, и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности строительной площадки на улице Сатеклеc и ее окрестностей.
Офисный комплекс будет расположен в квартале между улицами Элизабетес, Эрнеста Бирзниека-Упиша, Дзирнаву и Сатеклес.
Основное здание комплекса будет семиэтажным, и уже известно, что его якорным арендатором станет SEB banka. В настоящее время главный офис SEB banka в Латвии находится в Валдлаучи, на улице Мейстару.
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