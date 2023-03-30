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Планируется ввести уголовную ответственность за незаконный оборот электронных сигарет

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Планируется ввести уголовную ответственность за незаконный оборот электронных сигарет
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Электронные сигареты
Электронные сигареты Фото: Tony Dejak/AP

Государственная комиссия по ограничению курения в четверг, 30 марта, согласилась предусмотреть уголовную ответственность за незаконный оборот электронных сигарет, в том числе за их хранение и передачу, сообщили в Министерстве здравоохранения. В настоящее время такая ответственность предусмотрена только за незаконный оборот табачных изделий.

В четверг, 30 марта, в Министерстве состоялось заседание Государственной комиссии по ограничению курения, на котором были заслушаны доклады о контроле за установленными законодательством ограничениями курения, в том числе предложения по сокращению курения несовершеннолетними. Представители Инспекция здравоохранения, Государственной полиции, Службы государственных доходов и Центра защиты прав потребителей проинформировали о ситуации в прошлом году.

В настоящее время Сейм продолжает рассмотрение поправок, которые запрещают распространять ароматизированные жидкости и табачные заменители для электронных сигарет.

Цель предложения - отучить детей и молодежь от курения и употребления продуктов, содержащих никотин.

Среди пользователей электронные сигареты чаще всего называют "вейпами". По данным ответственных служб, термин "вейпинг" используется для уменьшения негативных ассоциаций, связанных с термином "курение". По смыслу Закона о табаке использование электронных устройств для курения также является курением и подлежит ограничениям, которые применяются к традиционным табачным изделиям, пояснили в Минздраве.

Данные показывают, что с 2020 года в Латвии наблюдается быстрый рост продаж электронных сигарет и жидкостей для их заправки. В настоящее время существует 2596 точек продажи электронных сигарет.

Всего в прошлом году полицией было составлено 1600 протоколов об административных правонарушениях за курение, если оно совершено несовершеннолетним, что больше, чем годом ранее. С другой стороны, составлено 1149 административных протоколов за покупку и хранение электронных сигарет, если это совершил несовершеннолетний. 

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