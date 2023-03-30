Прошлым летом в Сигулде, на реке Гауя, утонула шестилетняя девочка Эвита. Расследование инцидента в полиции все еще продолжается. Но мать девочки, считает, что полиция затягивает расследование, сообщает программа Латвийского телевидения 4.studija.
Видео ⟩ "Расследование идет слишком медленно": мать девочки, утонувшей в Гауе
Инга, мать девочки, вспоминает, что в тот роковой день дети умоляли ее съездить на пляж Гауи. Инга подчеркивает, что девочка была с другими детьми, но в какой-то момент дети вышли из воды, а Эвита пропала.
"Брат прибежал и сказал, что потерял сестру", - рассказывает Инга. Начались масштабные поиски, и на третий день девочку нашли мертвой.
Инга заявляет, что, по ее мнению, Государственная полиция ведет дело слишком медленно. Госполиция направила Инге документ, информирующий ее о том, что именно мать признана подозреваемой по этому делу.
"Хотелось бы, чтобы это дело поскорее закончилось, чтобы мне не приходилось по десять раз ходить в полицию, чтобы увидеться с ними", - говорит Инга.
Государственная полиция заявляет, что по этому делу все еще продолжается активное и тщательное расследование. "Мы понимаем интерес к ходу дела, но с учетом интересов следствия воздержимся от дальнейших комментариев", - сказали в полиции.
Видео: Сюжет программы 4.studija (на латышском языке)
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