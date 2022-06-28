26 июня около 14:00 в Сигулде, на улицу Пелду, пропала пятилетняя Эвита. Исчезновение девочки стало чрезвычайным происшествием в семье. У Инги двое старших детей - 16 и 13 лет, а также семилетний Ричард, пятилетняя Эвита и двухлетная Мелисса. В разговоре с Apollo.lv мама Эвиты отмечает, что девочка была дружелюбной, разговорчивой и милой. Мама описывала дочку как смелую, ведь для ее возраста она многое умела.

(Разговор состоялся еще до того, как тело Эвиты было найдено.)

Девочка была на глазах у матери

Инга рассказывает, что утром 26 июня она позавтракала с семьей и решила пойти поплавать, потому что день был жаркий. Семья решила поехать на пляж Гауи недалеко от Сигулды. "Мы решили, что отправимся на Гаую. Вышли из дома, прошли вдоль базара, больницы и детского сада. Пришли и подыскали место, где остановиться.

Мы шли вдоль берега. Мы с дочерью фотографировались. Мы все вместе фотографировались. Младшая дочь была слишком мокрая, поэтому мы отошли от воды. Потом дочка принесла мяч. Примерно через пять минут прибежал брат и сказал, что она пропала", - рассказывает Инга.

Сын спросил у мамы, куда пропала сестра, но у Инги не было ответа. "Я видела Ричарда, в какой-то момент его сестра была рядом. И вдруг я вижу, что ее нет.

Сказала папе детей, чтобы бежал домой. Я сначала сама пыталась без помощи вдоль берега ее отыскать.

Без помощи. Я надеялась, что она побежит домой. Дозвонились также до соседей, чтобы оставались, если увидят дочку, но они сказали, что не видели девочку", - рассказывает Инга. Мать девочки говорит, что и Ричард, и Эвита все это время были у нее перед глазами.

Пропавшая пятилетняя Эвита ФОТО: Госполиция

Никто ничего не видел

Женщина говорит, что стала действовать немедленно: ходила по пляжу, проверяя раздевалки, отправилась домой.

Инга также позвонила каком-то шоферу с целью проехать через Сигулду и поискать маленькую Эвиту. На вопрос о беспилотнике, который, возможно, зафиксировал какие-то значимые события, связанные с исчезновением девочки, женщина отвечает, что не видела его.

"Когда у меня не осталось сил искать, я пошла к спасателям на пляже. Женщина сидела снаружи. Она должна была заметить [пропажу ребенка], ибо мы были напротив нее, в принципе. Я все время смотрела на нее и видела, что она там", - уверяет Инга.

Мать девочки отмечает, что в тот день на пляже было многолюдно. "Купалось много маленьких детей. Взрослые тоже были в воде. Когда Эвита исчезла, люди рядом с нами тоже исчезли", - рассказывает она.

Инга подчеркивает, что девочка была с другими детьми, но в какой-то момент дети вышли из воды, а Эвита пропала. На вопрос, разговаривали ли впоследствии родители этих детей с родителями Эвиты, Инга говорит, что родители ничего особенного не видели.

Она продолжает: "В ту ночь, когда мы искали Эвиту, все говорили, что слышали, что девочка пропала и она была рядом с матерью. Куда она пошла? Никто не знает".

Место в Сигулде (ул. Пелду, 2), куда приглашали добровольцев ФОТО: Google Maps

Вероятные версии исчезновения

Изначально женщина отправила мужа домой искать дочь там. В то же время сама она продолжила поиски ребенка на берегу. Инга также вызвала полицию и сообщила в ассоциацию Cerību spārni, чтобы те помогли найти Эвиту. Семья живет рядом с этим обществом, поэтому они попросили их принять участие.

"Мы шли от Гауи к руинам замка. Потом мы шли от руин замка к центру. Потом мне пришлось вернуться к Гауе. Я везде ходила в надежде, что найду ее.

Вчера было очень много людей, которые помогали искать Эвиту. Ходили по магазинам и спрашивали, не заметили ли там малышку. Держим связь с полицией. Есть еще группа в WhatsApp, где мы общаемся", - говорит Инга.

Галерея: Поиски пропавшей Эвиты

Мама Эвиты отмечает, что есть две основные версии, что могло произойти. Первая - что Эвита, вероятно, пошла с другими детьми купаться и не смогла выбраться из воды. Во-вторых, девочка могла потеряться.

О первой версии Инга говорит: "Ей очень нравились дети. Была одна девочка с надувным кругом. Возможно, она ходила с ней купаться".

Мама говорит, что дочь всегда была послушной, всегда спрашивала, можно ли, к примеру, выйти во двор. Инга со слезами продолжает: "Первый раз случилось так, что она куда-то ушла и пропала".

Эвита не умела плавать, но мама допускает, что какой-то ребенок захотел поиграть с ней и позвал с собой в воду. Инга указывает, что родители других детей ничего такого не видели и никакую существенную информацию не дали.

Во время поисков Инга не находила себе места и продолжала надеяться: "Все время в доме искала пятый угол. У меня надежда, что она где-то есть... Очень тяжело... Но есть надежда".

Пропавшая в Сигулде пятилетняя девочка найдена без признаков жизни

После почти трехдневных непрерывных поисков сегодня около 12:30 между поселком Гауя и Сигулдой в Гауе была найдена без признаков жизни пропавшая в воскресенье пятилетняя девочка, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы.

Полиция возбудила уголовный процесс по части 13 Уголовного закона - преступные деяния против здоровья лица.

К поискам девочки были привлечены Государственная полиция, муниципальная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, волонтеры и вертолет.

В трехдневных поисках девочки также принимали участие Сигулдское самоуправление, Земессардзе, Национальные вооруженные силы, организации Bezvēsts.lv, Helper Latvija и другие.

Огромную помощь в поисках девочки оказали более 200 волонтеров, помогая людьми, лодками и другим снаряжением.