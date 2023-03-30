Описать имущество Киево-Печерской лавры не удалось: инспекторов не пустили внутрь

Но реальный результат - вот он. Несмотря на то что арендаторы Лавры вывезли из нее часть имущества, стены монастыря не покинули ни его скандально известный наместник митрополит Павел, ни остальные монахи.

Аргументация проста: нет судебного решения о выселении - значит, никуда не пойдем. Более того, УПЦ пошла в суд с собственным, встречным иском: мол, выселять текущего арендатора из Лавры государство не имеет права. Первое заседание по этому делу запланировано на 26 апреля.

Наместник монастыря митрополит Павел Фото: EPA

Наместник монастыря митрополит Павел заявляет, что не согласен ни на какие компромиссы, и призывает своих сторонников продолжать отстаивать Лавру.

Государство же, похоже, к такому развитию событий оказалось не готово. Складывается впечатление, что власти рассчитывали взять церковь "на слабо" и не особо думали над тем, что делать, если этот план не сработает.

Поэтому конфликт вокруг Лавры, похоже, переходит в плоскость судебных тяжб, которые могут тянуться месяцами. И вряд ли именно на это рассчитывали светские власти Украины, затевая всю эту историю.

С другой стороны, сегодня на территорию лаврской церкви Святого Агапита - объекта, официально находящегося в государственной собственности, - физически не допустили госслужащих, уполномоченных проверить состояние этого объекта. По сути, комиссию просто прогнали под крики и проклятия экзальтированных прихожан.