Видео ⟩ "Из-за облака пыли ничего не было видно": владелец машины, на которую обрушился дом

При обрушении здания пострадали десять автомобилей: не менее трех из них были полностью уничтожены.

"Я не знаю, что делать, чтобы вернуть хоть что-то. У меня не стало двух машин. Я живу на 3-ем этаже, окна во двор, я был на кухне возле плиты.

Как это произошло? Облако пыли было такое, что ничего не было видно, сработала сигнализация",

- рассказал в интервью TV3 Ziņas владелец одной из поврежденных машин.

Также программа познакомилась с Оксаной, беженкой из Украины - она оказалась одна из эвакуированных. Оксаной жила с 11-летним сыном в соседнем доме. Ей снова ей пришлось бежать на улицу с одними документами в сумке.

Тем временем спасатели устанавливают прожекторы, готовясь к долгой ночи, а территорию постепенно расчищают от мусора.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)