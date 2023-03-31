Трамп стал первым экс-президентом США, обвиненным по уголовному делу

В прокуратуре сообщили, что уже связались с адвокатами Трампа, чтобы договориться о времени задержания политика.

Официальная дата будущего задержания неизвестна, но ожидается, что это может случиться в ближайший вторник. Трампа задержат, сфотографируют, у него снимут отпечатки пальцев, после чего судья решит вопрос о мере пресечения.

Текст обвинения будет опубликован в течение нескольких дней. Но известно, что задержание связано с обвинением Трампа в том, что он перед выбрами 2016 года заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание об их связи.

CNN, ссылаясь на два знакомых с делом источника, пишет, что в деле против Трампа больше тридцати пунктов обвинения, связанных с мошенничеством.

Трамп отрицает все обвинения и, в целом, связь с Дэниелс. Он заявил, что "демократы совершили немыслимое, обвинив невиновного в откровенной попытке повлиять на выборы".

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, обвиненным по уголовному делу.