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Советы фотографа: самые живописные места по всей Эстонии, где можно провести весенние выходные
Пляж Суурупи. Фото: Shutterstock
Влада Лаевалинд
, репортер
Советы фотографа: самые живописные места по всей Эстонии, где можно провести весенние выходные
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Прошел уже почти месяц календарной весны, а вот астрологическая началась всего чуть более недели назад - 21 марта. Погода жителей Эстонии пока не сильно радует, однако многие уже не хотят сидеть по домам и стараются выехать на природу. Чего только стоят толпы людей, отправившихся в последние выходные марта к Ведьминому колодцу в Тухала, пишет Limon.ee

Портал спросил у таллиннского фотографа и тревел-блогера Анны Заугаровой о ее любимых местах для фотосессий и прогулок в Эстонии.

Портал Limon.ee предлагает вам вдохновиться этим материалом, чтобы решить, куда же отправиться на прогулку на свежем воздухе в ближайшие выходные, которые, кстати, уже выпадают на апрель.

По мнению Анны, сейчас все еще не самая лучшая погода для фотосессий на природе, да и гулять на свежем воздухе пока вряд ли получится долго. Однако она поделилась с нами своими любимыми живописными местами, которые стоит взять на вооружение и при первой приятной погоде, а это будет уже совсем скоро, запланировать поездки в эти прекрасные места. Там же можно организовать и пикник, и прогулку, и пофотографироваться.

«Эстония - красивая страна с множеством природных и культурных достопримечательностей. Куда бы вы ни отправились в нашей стране, вы обязательно найдете красивые пейзажи, богатую историю и дружелюбных местных жителей. Наслаждайтесь путешествиями!» - советует Анна.

Пляж Суурупи и Суурупский верхний маяк

Харьюмаа

Пляж Суурупи.
Пляж Суурупи. Фото: Shutterstock

Огонь на самом высоком уступе плитнякового глинта Суурупи разжигают уже сотни лет. Именно здесь в 1760 году построили массивный маяк из плитняка, чтобы предупреждать корабли о подстерегающих под водой рифах и безопасно проводить их до портов Ревеля. Кстати, в начале на вершине маяка горел настоящий огонь. Со смотрового балкона на высоте 63 метров над уровнем моря открывается чудесный вид на Таллиннский залив и залив Лохусалу. Совсем рядом с маяком находится удивительное место - уступ в скале, откуда можно спуститься к морю, а вид глинта с пляжа напоминает американский Гранд-Каньон.

Виру Раба

Харьюмаа

Болото Виру в национальном парке Лахемаа.
Болото Виру в национальном парке Лахемаа. Фото: Shutterstock

Поход по болоту невероятно интересен в любое время года. За исключением зимы, здесь всегда очень красочные и разнообразные пейзажи. От Таллинна до национального парка Лахемаа, на территории которого и располагается болото, ехать всего около 45 километров, так что дорога не займет много времени.

Голубые источники "Саула Синиалликад"

Харьюмаа

Голубые источники Саула включают в себя три довольно крупных источника с объемом потока воды 20-30 метров в секунду. Различный цвет источников (бирюзовый Синиалликас, коричнево-черный Мусталликас и серо-голубой Валгеалликас) зависит от цвета песка на дне, пишет Visitestonia.

В народе говорят, что вода источника Синиалликас исцеляет все болезни, если ему пожертвовать серебряные украшения, деньги или бусы. Если же не пожертвовать, харьюмааский дух-покровитель Синиаллика Тёльп может прийти и забрать вас!

Природный парк Лооди

Вильяндимаа

Северная часть природного парка Лооди образована Вильяндиской долиной, которая считается древнейшей долиной на возвышенности Сакала. К югу расположены холм Синиаллику и долина Пайсту с обнажениями песчаных пород.

Пляж Кабернеэме

Харьюмаа

Пляж Кабернеэме.
Пляж Кабернеэме. Фото: Shutterstock

Пляж Кабернеэме расположен в тридцати километрах от Таллина. Несмотря на удалённость этой зоны отдыха, люди любят приезжать сюда, чтобы полюбоваться морским пейзажем и насладиться тихим спокойным времяпрепровождением. В окрестностях пляжа растёт сосновый лес, где в середине лета можно собирать спелую чернику.

Отличительная особенность пляжа Кабернеэме - каменистое морское дно. Песчаная полоса здесь не очень широкая, однако тянется она на несколько километров. Кстати, часть пляжа расположена под невысоким скалистым обрывом, край которого устлан деревянным настилом, по которому удобно совершать пешие прогулки, любуясь морским пейзажем, пишет triptoestonia.

При соблюдении надлежащих мер безопасности на территории пляжа разрешено устраивать пикники. Имеется в виду, что здесь можно жарить мясо, используя собственный гриль или мангал.

Карьер Румму

Харьюмаа

Кристально чистая голубая лагуна карьера Румму и расположенная рядом с ним зольная гора образуют уникальное сочетание и являются прекрасным местом для однодневного отдыха.

Уже в 1938 году в карьере Румму начали добывать вазалеммаский плитняк и мрамор. В качестве рабочей силы использовали заключенных тюрьмы Мурру. Оставшаяся часть места добычи постепенно превратилась в зольную гору. Однажды работа заключенных была остановлена, отвод воды был прекращен, и карьер ушел под воду. Под водой стались промышленные здания, оборудование и древесина.

Ториская адская бездна

Пярнумаа

В Тори у крутого берега реки вы найдете таинственный вход в пещеру! Поскольку через него можно далеко углубиться в недра земли, это место уже несколько столетий называют Ториской адской бездной. С этим местом связано много народных преданий.

Самолет в Кейла

Харьюмаа

Десантно-транспортный самолёт Ан-12 в авиамодельном клубе неподалёку от Кейла стоит уже не один десяток лет. А вернее так: авиамодельный клуб, расположенный в бывшем десантно-транспортном самолёте Ан-12 ВВС СССР. Подарок Министерства Обороны Советского Союза эстонским авиамоделистам.

Центр отдыха и природный парк диких животных Toosikannu

Ярвамаа

Центр отдыха и природный парк диких животных Toosikannu.
Центр отдыха и природный парк диких животных Toosikannu. Фото: Visitestonia/Toosikannu puhkekeskus

Это природный и оздоровительный центр, расположенный в центральной части Эстонии. Они предлагают различные мероприятия, в том числе сафари на природе, походы и многое другое. Это отличное место для отдыха и общения с природой.

Ööbikuorg и озера Рыуге

Вырумаа

Ööbikuorg и озера Рыуге.
Ööbikuorg и озера Рыуге. Фото: Анна Заугарова.

Древняя долина, которая включает в себя семь озер. При посещении обязательно заберитесь на cмотровую башня Pesapuu.

Учебная тропа Маякиви–Пиканымме

Харьюмаа

Тропа протяженностью 7 км на западном крае Лахемааского национального парка, в центральной части полуострова Юминда, начинается от автостоянки возле дороги Хара–Юминда, пролегающей по восточной стороне полуострова.

Тропа проходит по возвышенной центральной части полуострова Юминда, где пересечение давних береговых валов и песчаных дюн, лесных и болотных полос образует единственный в своем роде разнообразный ландшафт.

На тропе находится третий по величине валун в Эстонии под названием Маякиви.

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