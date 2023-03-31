Советы фотографа: самые живописные места по всей Эстонии, где можно провести весенние выходные

Прошел уже почти месяц календарной весны, а вот астрологическая началась всего чуть более недели назад - 21 марта. Погода жителей Эстонии пока не сильно радует, однако многие уже не хотят сидеть по домам и стараются выехать на природу. Чего только стоят толпы людей, отправившихся в последние выходные марта к Ведьминому колодцу в Тухала, пишет Limon.ee.

Портал спросил у таллиннского фотографа и тревел-блогера Анны Заугаровой о ее любимых местах для фотосессий и прогулок в Эстонии.

Портал Limon.ee предлагает вам вдохновиться этим материалом, чтобы решить, куда же отправиться на прогулку на свежем воздухе в ближайшие выходные, которые, кстати, уже выпадают на апрель.

По мнению Анны, сейчас все еще не самая лучшая погода для фотосессий на природе, да и гулять на свежем воздухе пока вряд ли получится долго. Однако она поделилась с нами своими любимыми живописными местами, которые стоит взять на вооружение и при первой приятной погоде, а это будет уже совсем скоро, запланировать поездки в эти прекрасные места. Там же можно организовать и пикник, и прогулку, и пофотографироваться.