С 1 апреля въезд в Юрмалу - платный

Самоуправление предлагает приобретать пропуска в электронном виде в мобильных приложениях Mobilily, Europark, Citadele или на сайте jurmala.lv. Также можно подать заявку на напоминание о пропуске по электронной почте, зарегистрировавшись на сайте jurmala.lv.

Оплатить въезд можно как до, так и после въезда в зону особого режима, но пропуск должен быть приобретен в день въезда транспортного средства в Юрмалу до 23:59.

С однодневным пропуском можно въезжать в зону особого режима неограниченное количество раз в день, на который приобретен пропуск. Пропуск действителен только для конкретного транспортного средства, регистрационный номер которого указан при покупке пропуска.

Пропуск необходим для автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и трициклов. На электромобили и транспортные средства, адаптированные для водителя-инвалида и зарегистрированные в CSDD с соответствующей отметкой, требование о пропуске не распространяется. Парковка в Юрмале бесплатная в местах, где разрешена стоянка транспортных средств, за исключением частных парковок.

Самоуправление напоминает, что

оплата наличными в автоматах на въезде в Юрмалу в Приедайне и Вайвари невозможна, заплатить за пропуск можно только платежной картой или бесконтактными платежными средствами (телефон, браслет, смарт-часы).

Пропуск по-прежнему можно оплатить наличными в супермаркете Rimi в Лиелупе, у концертного зала "Дзинтари", на стоянке в Майори и около вокзала в Дубулты.

Также доступны долгосрочные пропуска на 7, 30, 90 дней и весь период действия пропусков. Пропуск для транспортных средств общей массой до 3,5 тонны стоит 10 евро на семь дней, 31 евро на 30 дней, 55 евро на 90 дней и 107 евро на весь период. Для транспортных средств полной массой более 3,5 тонны плата за проезд составляет 12, 43, 110 и 213 евро соответственно. Пропуска можно приобрести и проверить срок их действия на сайте jurmala.lv.