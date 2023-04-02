"Желает ли Алексей Росликов победы Украине?"

[Э. С.] - Нет, это однозначно не пророссийские нарративы, потому что эти проблемы мы тоже обсуждаем каждую неделю.

[Вадим Радионов] - Вы ответили про Украину и про Россию, мне кажется, очень четко сформулировали. Я в данном случае это по крайней мере так услышал. Но здесь же есть такая политическая штука, как настроение электората. И то, что, например, обошлось партии "Согласие", которую вы хорошо знаете и, в общем-то, не секрет, они сами это признают, что, заняв четкую позицию, осудив эту войну, они, в общем-то, очень многих потеряли. Не боитесь ли вы, заняв четкую позицию и поговорив, в том числе в нашем эфире (она очень хорошо считывается), что вы кого-то потеряете из электората? А для политика это важно, потому что все-таки это ваш электорат.

[А. Р.] - Поймите одну простую вещь. Любой человек, любой, даже три человека, которые присутствуют в этом зале, всегда будут испытывать бОльшую симпатию к тому из нас троих, кто в душу не лезет. Вот вы мне в разговоре нравитесь больше, потому что у меня с вами диалог другой в этой ситуации [обращаясь в Вадиму Радионову].

Поймите одну простую вещь. В этой ситуации, когда началась война, 24 февраля, в первые дни абсолютно все латвийские политики кричали: "Наши русские, мы за них постоим, мы их не обидим". Через неделю: "Депортировать, выслать, да вы не нужны, запретить русский язык". Какую реакцию вы хотите от людей, когда меня каждый день отсылают в Москву жить, мне пишут постоянно какие-то угрозы? Мне говорят, что я человек, который работает на другую страну, хотя, вы меня простите, не я, а Национальное объединение встречается с определенными очень значимыми людьми в соседней стране, в лесу в Огре.

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