"Желает ли Алексей Росликов победы Украине?"

В эфире "Кто вам платит?" прозвучал вопрос читателя, оставленный в комментариях на канале RUS TVNET в Telegram: "Почему Алексей Росликов последовательно транслирует пророссийские нарративы? Желает ли он победы Украине с полным освобождением ее территории от российских оккупантов?".
Отвечая на вопрос, политик усомнился, что он от реального читателя, и стал требовать видеодоказательства, где именно он транслирует "пророссийские нарративы".
Далее фрагмент диалога
[Алексей Росликов] - Первое. Начнем с того, что я абсолютно ко всем обращаюсь всегда только с одним-единственным вопросом - что вот любое мне видео сейчас покажите, которое является пророссийским нарративом. Я с удовольствием с вами его посмотрю прямо в эфире. Неужели, если я говорю, что господин Кариньш плохо, безудержно плохо управляет своей страной... Вы меня, конечно, простите, с 2020 года в Латвии открылась первая акция... Я, извините за это плохое слово, когда мы девочкам начали собирать деньги на прокладки, потому что у нас каждая третья девочка в стране не может себе это позволить.
[Эрика Сташкевич] - Нет, это не пророссийский нарратив, обсуждать дела здесь, критиковать и искать - это не пророссийский нарратив.
[А. Р.] - Покажите мне хоть одно видео, за которое я должен сегодня отчитаться? Если бы такие были, я бы даже на выборы не попал, меня бы тут же посадили. Покажите мне хоть одно видео, где пророссийский нарратив. То, что я говорю по-русски? Да, это мой родной язык.
[Э. С.] - Но мы тоже тут все говорим по-русски. И Валдис Затлерс у нас говорил по-русски.
[А. Р.] - Тогда в чем пророссийский нарратив?
[Э. С.] - Думаю в том, что вы четко не артикулируете свою позицию по войне России в Украине. Желаете ли вы победы Украине? Отвечаете ли вы на этот вопрос?
[А. Р.] - Я желаю победы любой стране.
[Э. С.] - Стране-агрессору тоже?
[А. Р.] - Что же вы такая нетерпеливая. Любой стране, в которую вторглась другая страна. Она должна победить и отстоять свою независимость. Это факт. По-другому быть просто никак не может. Но я не собираюсь, как обезьяна, постоянно когда мне говорят прыгать через голову, через нее прыгать. Я барабашка, что ли? Поймите одну простую вещь - там война, там гибнут люди.
Одна страна - Россия - начала военную операцию против Украины.
[Э. С.] - Операцию или войну?
[А. Р.] - Войну. Война начинается на их территории, на украинской. Что здесь можно сказать? Все хорошо, ребята?
[Вадим Радионов] - Мне кажется, это очень четко.
[Э. С.] - Победу Украине?
[А. Р.] - Мне "Слава Украине!" прокричать?
[Э. С.] - "Героям слава!"
[А. Р.] - Да. Ну перестаньте, не занимайтесь идиотизмом. Мой внутренний взгляд на то, что происходит в мире - он важен. Но самое важное для меня на самом деле, чтобы мы не путали. Важно для меня - целостность и независимость моей лично страны. И если вы меня спрашиваете про пророссийский нарратив, то, наверно, он проглядывается в том, что я против того, как мы транжирим деньги на то, что происходит за территорией нашей страны, против, потому что у нас на онкологию 40 миллионов не хватает. У нас пенсии копеечные, у нас люди задыхаются абсолютно в безденежье.
[Э. С.] - Нет, это однозначно не пророссийские нарративы, потому что эти проблемы мы тоже обсуждаем каждую неделю.
[Вадим Радионов] - Вы ответили про Украину и про Россию, мне кажется, очень четко сформулировали. Я в данном случае это по крайней мере так услышал. Но здесь же есть такая политическая штука, как настроение электората. И то, что, например, обошлось партии "Согласие", которую вы хорошо знаете и, в общем-то, не секрет, они сами это признают, что, заняв четкую позицию, осудив эту войну, они, в общем-то, очень многих потеряли. Не боитесь ли вы, заняв четкую позицию и поговорив, в том числе в нашем эфире (она очень хорошо считывается), что вы кого-то потеряете из электората? А для политика это важно, потому что все-таки это ваш электорат.
[А. Р.] - Поймите одну простую вещь. Любой человек, любой, даже три человека, которые присутствуют в этом зале, всегда будут испытывать бОльшую симпатию к тому из нас троих, кто в душу не лезет. Вот вы мне в разговоре нравитесь больше, потому что у меня с вами диалог другой в этой ситуации [обращаясь в Вадиму Радионову].
Поймите одну простую вещь. В этой ситуации, когда началась война, 24 февраля, в первые дни абсолютно все латвийские политики кричали: "Наши русские, мы за них постоим, мы их не обидим". Через неделю: "Депортировать, выслать, да вы не нужны, запретить русский язык". Какую реакцию вы хотите от людей, когда меня каждый день отсылают в Москву жить, мне пишут постоянно какие-то угрозы? Мне говорят, что я человек, который работает на другую страну, хотя, вы меня простите, не я, а Национальное объединение встречается с определенными очень значимыми людьми в соседней стране, в лесу в Огре.
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