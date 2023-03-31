В России объявили нежелательным "Свободный университет" из Латвии

"Установлено, что организация основана проживающими на территории Латвии гражданами РФ, в том числе признанными в России иностранными агентами", - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура обвиняет преподавательский состав "Свободного университета" в популяризации деятельности экстремистских организаций, использовании антироссийской литературы и в том, что в изданных университетом работах "обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя России под предлогом развития демократических институтов".

"Деятельность университета, в организационную структуру которого входят лица, ставящие под вопрос территориальную целостность российского государства, публично осуждающие действия и решения руководства России, представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства", - считает прокуратура.

"Свободный университет" в Латвии был создан еще в 2020 году. Большая часть преподавательского состава была уволена из ведущих российских вузов по политическим мотивам.

В университете работают в том числе главный редактор "Новой газеты. Европа" Кирилл Мартынов, преподаватели Школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова и профессор факультета филологии ВШЭ Гасан Гусейнов. Они же являются основателями университета.