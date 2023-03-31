Пт, 31.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Из-за обрушения здания на улице Сатеклес свои дома вынужденно покинули четыре человека

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Обрушившийся дом на улице Сатеклес.
Обрушившийся дом на улице Сатеклес. Фото: Paula Čurkste/LETA

После вчерашнего инцидента, когда в центре Риги обрушился пятиэтажный нежилой дом, свои дома вынужденно покинули четыре человека из соседних зданий, в том числе одна украинская семья, заявил сегодня на брифинге по социальным вопросам в самоуправлении мэр Риги Мартиньш Стакис.

Вчера в целом было эвакуировано восемь человек, но временное размещение в служебной гостинице понадобилось четверым, информировали агентство LETA в Рижской думе.

По словам Стакиса, сегодня будет известно, скольким людям нужно будет покинуть свои дома на время, но уже сейчас ясно, что одному-двум жильцам будет предложено временное размещение в другом месте.

В пятницу в середине дня, по наблюдениям агентства LETA, на месте происшествия находились полицейские экипажи, а техника на стройплощадке не работала.

В четверг на стройплощадке в центре Риги обрушилась нежилая пятиэтажка. В аварии пострадали 11 автомобилей, но человеческих жертв удалось избежать.

На этой строительной площадке ведутся запланированные застройщиком Linstow Baltic работы по строительству бизнес-центра. Генеральным подрядчиком строительных работ является Bukoteks.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх