Из-за обрушения здания на улице Сатеклес свои дома вынужденно покинули четыре человека

Вчера в целом было эвакуировано восемь человек, но временное размещение в служебной гостинице понадобилось четверым, информировали агентство LETA в Рижской думе.

По словам Стакиса, сегодня будет известно, скольким людям нужно будет покинуть свои дома на время, но уже сейчас ясно, что одному-двум жильцам будет предложено временное размещение в другом месте.

В пятницу в середине дня, по наблюдениям агентства LETA, на месте происшествия находились полицейские экипажи, а техника на стройплощадке не работала.

В четверг на стройплощадке в центре Риги обрушилась нежилая пятиэтажка. В аварии пострадали 11 автомобилей, но человеческих жертв удалось избежать.

На этой строительной площадке ведутся запланированные застройщиком Linstow Baltic работы по строительству бизнес-центра. Генеральным подрядчиком строительных работ является Bukoteks.