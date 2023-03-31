Из-за обрушения здания на улице Сатеклес свои дома вынужденно покинули четыре человека

После вчерашнего инцидента, когда в центре Риги обрушился пятиэтажный нежилой дом, свои дома вынужденно покинули четыре человека из соседних зданий, в том числе одна украинская семья, заявил сегодня на брифинге по социальным вопросам в самоуправлении мэр Риги Мартиньш Стакис.
Вчера в целом было эвакуировано восемь человек, но временное размещение в служебной гостинице понадобилось четверым, информировали агентство LETA в Рижской думе.
По словам Стакиса, сегодня будет известно, скольким людям нужно будет покинуть свои дома на время, но уже сейчас ясно, что одному-двум жильцам будет предложено временное размещение в другом месте.
В пятницу в середине дня, по наблюдениям агентства LETA, на месте происшествия находились полицейские экипажи, а техника на стройплощадке не работала.
В четверг на стройплощадке в центре Риги обрушилась нежилая пятиэтажка. В аварии пострадали 11 автомобилей, но человеческих жертв удалось избежать.
На этой строительной площадке ведутся запланированные застройщиком Linstow Baltic работы по строительству бизнес-центра. Генеральным подрядчиком строительных работ является Bukoteks.
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