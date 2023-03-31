Группа "Кино" опубликовала фильм-концерт и готовится к единственному шоу в Балтии в 2023 году

Легендарная группа Виктора Цоя опубликовала фильм-концерт за два месяца до единственного шоу в странах Балтии, которое намечено на 10 июня в Риге. Rus.Postimees узнал, что на данный момент ясности о самой возможности музыкантов "Кино" попасть в Латвию нет.
Музыканты одной из самых известных советских рок-групп "Кино" опубликовали на YouTube запись своего концерта 2021 года, который состоялся в Москве.
"В кинотеатрах по четвергам, как правило, выходят премьеры. У нас своя КИНОпремьера! Публикуем концерт, снятый в 2021 году. Мы очень довольны этой съемкой. Смотрите и приходите на концерты тура-2023. Сравните, как изменилась программа за два года", - написали музыканты в своих соцсетях.
На опубликованном концерте были исполнены 24 песни, начиная от культовых "Группа крови", "Звезда по имени Солнце" и "Перемен", до романтических песен раннего периода и песни "Кукушка", которая никогда не исполнялась на концертах при жизни Виктора Цоя. Звучание отдельных партий заметно отличается от того, что было опубликовано ранее группой в ее нынешнем составе.
Реюнион музыкантов состоялся в 2012 году, ради записи музыки к неизвестной песне Виктора Цоя "Атаман". Песня была спета лидером "Кино" на магнитофон под гитару незадолго до его трагической смерти в 1990 году и сохранена Натальей Разлоговой, с которой музыкант прожил несколько последних лет своей жизни.
В 2019 году гитарист Георгий Каспарян, басист раннего состава группы и многолетний участник группы "Аквариум" Александр Титов вместе с басистом "Кино" с 1986 года Игорем Тихомировым объявили о возвращении на сцену.
Музыканты играют полноценные рок-концерты с использованием отреставрированных записей голоса Виктора Цоя. Старт гастролей был отложен из-за пандемии Covid-19. Каждое шоу проходит с непременным аншлагом.
На 10 июня 2023 года запланирован их единственный концерт в странах Балтии в 2023 году. "Кино" готовятся выступить в "Арене Рига" в столице Латвии. Концерты в Эстонии и Литве не планируются.
Шоу в Риге неоднократно переносилось по независящим от группы причинам. Первоначально оно было намечено на ноябрь 2020 года. Затем на июнь 2021, а позже назывались даты в декабре того же года. Не состоялся концерт и в июне 2022 года.
Источники Rus.Postimees в менеджменте группы "Кино" пояснили, что музыканты готовы к выступлению в Риге 6 июня 2023 года.
"Если Латвия даст визы, мы приедем", - сказал собеседник Rus.Postimees в группе "Кино".
При этом оценить вероятность положительного ответа латвийских властей собеседник из группы не смог. Тем временем организаторы латвийского концерта "Кино" призывают ценителей творчества группы "не тянуть с покупкой билетов, поскольку мест на всех желающих в итоге может не хватить".
"В связи тем, что этот первый за 30 лет и поистине исторический концерт на территории Евросоюза состоится только в Риге, и пользуется высоким спросом не только со стороны зрителей из Латвии, но и Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Украины, Польши, Чехии, Германии, Англии, Ирландии, Испании и других стран Евросоюза - рекомендуем не откладывать покупку билетов на поздний срок", - предупреждают организаторы.
Стоит отметить, что группа "Кино" не участвует в пропагандистских играх нынешних российских властей. Использование песен Виктора Цоя в целях пропаганды войны не согласовывается с музыкантами. Более того на старте полномасштабной военной агрессии России в Украине и раскручивании российской пропагандой ядерной истерики, группа "Кино" опубликовала современную версию антивоенной песни Виктора Цоя "Безъядерная зона", где разрушенный сельский дом на фоне желтого поля и голубого неба постепенно восстанавливается и становится жилым.
Весной 2022 года была представлена совместная запись "Кино" с лидером группы Tequilajazzz Евгением Федоровым. Музыканты перепели антивоенную песню группы "Объект Насмешек" середины 80-х годов "Любовь к оружию". О смыслах этого высказывания Евгений Федоров говорил в интервью для Rus.Postimees.
После воссоединения музыканты "Кино" выпустили серию видеоклипов, которые доступны на их официальном YouTube-канале. Последние три ролика были записаны вместе с приглашенными музыкантами. В современной версии песни "Место для шага вперед" появилась партия трубы в исполнении петербургского музыканта Романа Парыгина.
В новом прочтении песни "Закрой за мной дверь" на рояле сыграл Александр Дубовой.
В одном из главных гимнов грустных романтиков всех времен "Когда твоя девушка больна" появились скрипки Гули Наумовой и Алексея Гусарова, а также виолончель Наталии Назаровой.
Группа "Кино" после воссоединения представила несколько новых пластинок. Первым стала запись их первого публичного появления 31 января 2021 в петербургском порту "Севкабель". В 2022 году был издан альбом "12-22", где были представлены 18 песен Виктора Цоя в новом прочтении.
Песня Виктора Цоя "Перемен" стала одним из символов протестов в Беларуси 2020 года. Группа "Кино" после этого смогла выступить в Минске и исполнить эту легендарную песню, которая еще в позднем СССР была одним символов времени ожидания освобождения. Освобождения многих стран от контроля Москвы, которое и произошло всего через несколько лет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!