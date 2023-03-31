Группа "Кино" опубликовала фильм-концерт и готовится к единственному шоу в Балтии в 2023 году

Музыканты играют полноценные рок-концерты с использованием отреставрированных записей голоса Виктора Цоя. Старт гастролей был отложен из-за пандемии Covid-19. Каждое шоу проходит с непременным аншлагом.

На 10 июня 2023 года запланирован их единственный концерт в странах Балтии в 2023 году. "Кино" готовятся выступить в "Арене Рига" в столице Латвии. Концерты в Эстонии и Литве не планируются.

Шоу в Риге неоднократно переносилось по независящим от группы причинам. Первоначально оно было намечено на ноябрь 2020 года. Затем на июнь 2021, а позже назывались даты в декабре того же года. Не состоялся концерт и в июне 2022 года.



Источники Rus.Postimees в менеджменте группы "Кино" пояснили, что музыканты готовы к выступлению в Риге 6 июня 2023 года.

"Если Латвия даст визы, мы приедем", - сказал собеседник Rus.Postimees в группе "Кино".

При этом оценить вероятность положительного ответа латвийских властей собеседник из группы не смог. Тем временем организаторы латвийского концерта "Кино" призывают ценителей творчества группы "не тянуть с покупкой билетов, поскольку мест на всех желающих в итоге может не хватить".

Музыканты группы КИНО на сцене в 2022 году. Задник сцены украшает стилизованный портрет лидера группы - Виктора Цоя. Группа воссоединилась и вернулась на сцену через 30 лет после трагической гибели Цоя в 1990 году. На 6 июня 2023 года намечен единственный концерт КИНО в странах Балтии - в Риге. Фото: Группа КИНО / facebook