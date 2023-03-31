За агрессию против украинцев СГБ просит осудить негражданина Латвии Корчагина

Как сообщалось ранее, уголовное дело против негражданина Латвии Эдгара Корчагина было начато СГБ 19 октября прошлого года по статье 78 Уголовного закона, а именно за деятельность, направленную на разжигание национальной ненависти и розни.

СГБ обратила внимание на действия конкретного негражданина Латвии, получив видеозапись, в которой этот человек неоднократно агрессивно указывал на необходимость и готовность убивать украинцев. Подозреваемый на видеозаписи выразил поддержку России, повторяя месседжи, типичные для военной пропаганды Кремля. Мужчина не скрывал, что уже совершал нападения на украинских беженцев в Латвии. Он также выразил желание владеть огнестрельным оружием, чтобы проводить более агрессивные атаки. Учитывая, что на тот момент в отношении лица уже шло уголовное преследование за нанесение тяжких и средней тяжести телесных повреждений, СГБ 20 октября 2022 года задержала мужчину.

Как ранее сообщало Латвийское телевидение, мужчина хорошо известен правоохранительным органам - на его счету ряд административных наказаний, в том числе за употребление наркотиков, а также несколько уголовных процессов, например, за попытки расплатиться фальшивой банкнотой, а также за нападение на полицейских с ломом. Это дело все еще рассматривается в суде.