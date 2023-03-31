"Ей нужно в тюрьму": в США пожилой женщине грозит срок за смерть двух внуков

Тот пошел искать ребенка возле дома и нашел Эзру лежащим ничком в мелководном пруду примерно в 300 метрах от их дома. Произошло это за несколько дней до Рождества 2021 года.

Дрю Шок, помнит момент, когда ему позвонил тесть. "Он сказал: "Что-то случилось с Эзрой"". Когда Дрю Шок позвонил жене, она бросила все, села в машину и помчалась к дому родителей со скоростью, превышающей 130 километров в час.

В то время она была на шестом месяце беременности. Спеша к родителям, она устроила лобовое столкновение с другим автомобилем. "Все подушки безопасности сработали, я даже не помню, как выходила из машины, - сказала мама Эзры Кайла Никс. - Я увидела издалека вертолет, приземлившийся на участке. Я побежала к дому родителей, потеряла обувь и побежала туда босиком. Мне нужно было быстрее добраться до сына".