Bukoteks: на стройплощадке на Сатеклес работы выполнялись без нарушений

На строительной площадке бизнес-центра Сатеклес, где в четверг, 30 марта, обрушилось пятиэтажное нежилое здание, строительные работы велись в соответствии с проектной документацией, заявил агентству LЕТА председатель правления генерального подрядчика проекта SIA Bukoteks Айвар Кронбергс.
Он сказал, что в настоящее время нет никаких выводов относительно того, почему здание рухнуло. Для выяснения причин привлечены инженеры-строители, компания сотрудничает со специалистами Государственного бюро контроля за строительством.
Кронбергс прогнозировал, что первые выводы могут быть не раньше середины следующей недели.
При этом он подчеркнул, что строительные работы проводились в соответствии с проектной документацией, а также с соблюдением всех требований безопасности.
На вопрос, придется ли менять проект бизнес-центра Сатеклес, так как рухнувшее здание предполагалось интегрировать в новый строительный объем, Кронбергс ответил, что внесение изменений в проект входит в компетенцию застройщика Linstow Baltic.
Кронбергс добавил, что проект очень масштабный, и все работы нулевого цикла должны быть завершены к осени этого года. Поэтому отсутствие здания и возможные изменения в проекте в данный момент не влияют на строительные работы.
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