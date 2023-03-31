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Bukoteks: на стройплощадке на Сатеклес работы выполнялись без нарушений

rus.tvnet.lv/LETA
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На месте строительства бизнес-центра Satekles обрушилась нежилая пятиэтажка
На месте строительства бизнес-центра Satekles обрушилась нежилая пятиэтажка Фото: Paula Čurkste/LETA

На строительной площадке бизнес-центра Сатеклес, где в четверг, 30 марта, обрушилось пятиэтажное нежилое здание, строительные работы велись в соответствии с проектной документацией, заявил агентству LЕТА председатель правления генерального подрядчика проекта SIA Bukoteks Айвар Кронбергс.

Он сказал, что в настоящее время нет никаких выводов относительно того, почему здание рухнуло. Для выяснения причин привлечены инженеры-строители, компания сотрудничает со специалистами Государственного бюро контроля за строительством.

Кронбергс прогнозировал, что первые выводы могут быть не раньше середины следующей недели.

При этом он подчеркнул, что строительные работы проводились в соответствии с проектной документацией, а также с соблюдением всех требований безопасности.

На вопрос, придется ли менять проект бизнес-центра Сатеклес, так как рухнувшее здание предполагалось интегрировать в новый строительный объем, Кронбергс ответил, что внесение изменений в проект входит в компетенцию застройщика Linstow Baltic.

Кронбергс добавил, что проект очень масштабный, и все работы нулевого цикла должны быть завершены к осени этого года. Поэтому отсутствие здания и возможные изменения в проекте в данный момент не влияют на строительные работы.

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