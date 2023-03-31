МВФ одобрил рекордный кредит для Украины

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины EFF на сумму 15,6 млрд долларов (около 14,4 млрд евро), сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Это будет крупнейший кредит для Украины после полномасштабного нападения России в феврале прошлого года и первый крупный пакет финансовой помощи для государства в состоянии войны.
Программа будет действовать в два этапа. В первом деньги будут направлены на неотложные нужды страны и поддержание стабильности.
Вторым этапом станет финансовая поддержка структурных реформ и европейской интеграции.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!