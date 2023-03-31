МВФ одобрил рекордный кредит для Украины

Это будет крупнейший кредит для Украины после полномасштабного нападения России в феврале прошлого года и первый крупный пакет финансовой помощи для государства в состоянии войны.

Программа будет действовать в два этапа. В первом деньги будут направлены на неотложные нужды страны и поддержание стабильности.

Вторым этапом станет финансовая поддержка структурных реформ и европейской интеграции.