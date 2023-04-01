Зеленский рассказал, в каком случае возможны переговоры с Россией

Такое видение Зеленский выразил на совместном брифинге с лидерами Молдовы, Словении, Словакии и Хорватии, отвечая на вопрос хорватского журналиста, считает ли Украина возможными переговоры с правительством России после всего того, что Россия сделала, сообщает "Украинская правда".

Зеленский напомнил, что Украина уже предложила свою "формулу мира", в которой ясно обозначила свое видение действий, необходимых после завершения войны.

"Конечно, будет фиксакция окончания войны. Но только за этим большим столом, где будут сидеть порядочные государства, [может быть] представитель РФ - мне сложно сказать, кто в то время это будет - который без боя сначала выведет все войска с нашей территории", - отметил Зеленский.

"Тогда начинается дипломатический формат. А если мы силой будем их выбивать их всех до конца - то с такими людьми не о чем говорить в целом. Потому что мы потеряем людей. Будет много жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированными и нерукопожатными. Вот и все", - отметил президент Украины.