Зеленский: ядерное оружие в Беларуси - признак, что переговоры РФ с Китаем не удались

"Сигнал о том, что Россия будет размещать ядерное оружие на территории Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем. Нужно было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением президента Путина полностью потеряла", - заявил украинский лидер.

Он также добавил, что такой шаг лишний раз доказывает, что российское правительство обязано демонстрировать какие-то политические шаги или победы. "Он [Путин] не мог этого сделать на поле боя, и он даже не мог сказать, что начал такую ​​кровопролитную войну, совершенно ясно, чем она закончится", - сказал Зеленский в Буче.

Он подчеркнул, что Путин просто не жалеет "наших людей и убивает их, но не считает он и своих людей".

"И последнее - полная потеря всякой субъектности и президента Беларуси", - заявил Зеленский, указав, что, по его мнению, Лукашенко больше не решает, какое оружие находится на территории Беларуси.