Зеленский: ядерное оружие в Беларуси - признак, что переговоры РФ с Китаем не удались

Приняв решение о размещении ядерного оружия в Беларуси, президент России Владимир Путин пытается показать Китаю хоть какую-то субъективность, заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Буче.
"Сигнал о том, что Россия будет размещать ядерное оружие на территории Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем. Нужно было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением президента Путина полностью потеряла", - заявил украинский лидер.
Он также добавил, что такой шаг лишний раз доказывает, что российское правительство обязано демонстрировать какие-то политические шаги или победы. "Он [Путин] не мог этого сделать на поле боя, и он даже не мог сказать, что начал такую кровопролитную войну, совершенно ясно, чем она закончится", - сказал Зеленский в Буче.
Он подчеркнул, что Путин просто не жалеет "наших людей и убивает их, но не считает он и своих людей".
"И последнее - полная потеря всякой субъектности и президента Беларуси", - заявил Зеленский, указав, что, по его мнению, Лукашенко больше не решает, какое оружие находится на территории Беларуси.
В пятницу, 31 марта, в обращении к нации самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности размещения на территории Беларуси стратегических ядерных вооружений России.
25 марта Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
Китай - против передачи ядерного оружия третьим странам
Тем временем зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай выступает против передачи ядерного оружия другим странам.
"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали за пределами своей страны. Мы также выступаем за то, чтобы развернутые в других странах ядерные вооружения были оттуда выведены", - сказал Шуан.
Он также подчеркнул, что "ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать".
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