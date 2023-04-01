Скрипачка Sinfonietta Rīga ушла из оркестра: не хочет во время войны исполнять русскую музыку

Спарниня отмечает, что во время, когда на Россию наложены санкции и политики работают над тем, чтобы Украина по возможности быстрее получила необходимое ей оружие, музыканты делают наоборот - популяризуют русскую культуру, тогда как сейчас ее стоило бы немного приглушить.

С мнением, что во время войны не нужно исполнять музыку русских композиторов, согласны 11 музыкантов оркестра, однако трое считают, что не нужно исполнять современных российских композиторов. В свою очередь восемь человек считают, что музыку русских композиторов играть стоит.

Дирижер камерного оркестра Шне пояснил передаче, что он открыт в выборе репертуара, и что музыка - это искусство, у которого нет никакого особого послания. Оркестр не играет музыку, прославляющую Владимира Путина или тому подобное, отмечает Шне. Дирижер также отказал Спарнине в отпуске за свой счет на время концертов русских авторов, несмотря на то, что раньше в оркестре было обычной практикой брать отпуска на время отдельных концертов, принимая во внимание, что все музыканты трудятся в нескольких оркестрах. В результате, Спарниня написала заявление об уходе.