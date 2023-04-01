Скрипачка Sinfonietta Rīga ушла из оркестра: не хочет во время войны исполнять русскую музыку

Скрипачка камерного оркестра Sinfonietta Rīga Марта Спарниня после 14 проработанных в этом объединении лет решила его покинуть, так как не хочет во время войны исполнять работы русских авторов, в свою очередь дирижер Нормунд Шне считает, что музыку нельзя связывать с политикой, сообщает передача Kultūršoks Латвийского телевидения.
Спарниня отмечает, что во время, когда на Россию наложены санкции и политики работают над тем, чтобы Украина по возможности быстрее получила необходимое ей оружие, музыканты делают наоборот - популяризуют русскую культуру, тогда как сейчас ее стоило бы немного приглушить.
С мнением, что во время войны не нужно исполнять музыку русских композиторов, согласны 11 музыкантов оркестра, однако трое считают, что не нужно исполнять современных российских композиторов. В свою очередь восемь человек считают, что музыку русских композиторов играть стоит.
Дирижер камерного оркестра Шне пояснил передаче, что он открыт в выборе репертуара, и что музыка - это искусство, у которого нет никакого особого послания. Оркестр не играет музыку, прославляющую Владимира Путина или тому подобное, отмечает Шне. Дирижер также отказал Спарнине в отпуске за свой счет на время концертов русских авторов, несмотря на то, что раньше в оркестре было обычной практикой брать отпуска на время отдельных концертов, принимая во внимание, что все музыканты трудятся в нескольких оркестрах. В результате, Спарниня написала заявление об уходе.
Исполнительный директор Анете Точа считает, что протестовать против репертуара - необоснованно, и это не борьба, которая поможет Украине победить в войне.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко в интервью британскому изданию The Guardian призвал страны Запада не исполнять русскую музыку, в том числе композитора Петра Чайковского, пока Россия не закончит войну.
Министерство культуры Литвы отреагировало на этот призыв, призывать культурные учреждения страны пересмотреть свой репертуар.
В репертуаре Латвийской национальной оперы и болета - семь работ русских авторов. Член правления театра Сандис Волдиньш отмечает, что было принято решение новые работы русских авторов не ставить, но от нынешних - не отказываться.
Продолжает исполнять работы русских композиторов и Латвийский национальный симфонический оркестр. Директор оркестра Индра Лукина считает, что нужно бороться против того зла, которое сейчас происходит в мире, однако не нужно бороться с историей и композиторами, которых уже нет в живых.
В свою очередь министр культуры Латвии Наурис Пунтулис (Национальное объединение) считает, что в данный момент было бы хорошо отказаться от постановок русских авторов, но решение о репертуаре он оставляет в введении руководителей культурных организаций, сообщает передача.
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