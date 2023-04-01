В США двухлетний мальчик найден в пасти аллигатора. Отец арестован

Пропавший без вести двухлетний мальчик найден мертвым во Флориде, США. Отец мальчика задержан по подозрению в убийстве, сообщают зарубежные СМИ.
Тело мальчика было найдено в пасти аллигатора. В пятницу, 31 марта, полиция проверила место, где он мог исчезнуть. Во время поисков в этом районе они увидели что-то во рту у аллигатора.
Точная причина смерти ребенка пока неизвестна. Мать мальчика была убита до того, как он исчез. Ее нашли в квартире семьи во Флориде.
В последний раз члены семьи видели мать и сына в среду, 29 марта, около 17:20. Сообщается, что соседи слышали громкий шум около 20:30, но не стали вызывать полицию.
Обвинение предъявлено 21-летнему отцу мальчика.
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