В США двухлетний мальчик найден в пасти аллигатора. Отец арестован

Тело мальчика было найдено в пасти аллигатора. В пятницу, 31 марта, полиция проверила место, где он мог исчезнуть. Во время поисков в этом районе они увидели что-то во рту у аллигатора.

Точная причина смерти ребенка пока неизвестна. Мать мальчика была убита до того, как он исчез. Ее нашли в квартире семьи во Флориде.

В последний раз члены семьи видели мать и сына в среду, 29 марта, около 17:20. Сообщается, что соседи слышали громкий шум около 20:30, но не стали вызывать полицию.

Обвинение предъявлено 21-летнему отцу мальчика.