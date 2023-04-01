Видео ⟩ В Тукумсе обокрали благотворительную организацию

Нелда Пуркалне Отто, координатор тукумской ассоциации Palīdzēsim viens otram, рассказала, что были украдены различные вещи, в том числе детские коляски. Было украдено много вещей, были вскрыты мешки и коробки.

До кражи на складе была 21 пустая коробка, а сейчас осталось только шесть. В В оставшиеся 15 коробок грабитель сложил одежду, канцелярские принадлежности, кастрюли и сковородки для того, чтобы было удобнее нести.

Нельда говорит, что грабитель пробрался в комнату и спрятался в ней незадолго до закрытия. Для выхода из здания вор использовал окно.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)