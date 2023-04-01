Иран пригрозил "беспощадно преследовать" женщин без хиджаба

Власти Ирана пригрозили женщинам "беспощадным" преследованием за появление на публике без хиджаба. Об этом заявил глава судебной системы Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи, пишет агентство Reuters в субботу, 1 апреля.

"Снятие чадры равносильно враждебности по отношению к нашим ценностям", - заявил он. По его словам, тех, кто "совершает такие ненормальные действия", будут наказывать и "преследовать без пощады". Глава судебной системы не уточнил, какое наказание будет предусмотрено для женщин, отмечает Reuters.

На прошлой неделе министерство внутренних дел Ирана назвало хиджаб "одной из цивилизационных основ иранской нации" и призвало граждан "противостоять женщинам" с непокрытой головой, напоминает агентство.

Протесты и борьба за права женщин в Иране

Борьба за права женщин в Иране стала одной из причин многомесячных массовых протестов в стране, начавшихся в сентябре прошлого года. Люди начали выступать против действующего режима после убийства 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за то, что она якобы носила хиджаб "неправильно".