"Мы с Путиным ни перед чем не остановимся": Лукашенко о ядерном оружии и войне - в Украине и не только

В какой-то момент Лукашенко повел речь о прекращении огня как о состоявшемся факте.

"Если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях для усиления своих действий обманом, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта: и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран, если в очередной раз будет обман", - сказал он.

На поставки Украине противотанковых снарядов с сердечником из обедненного урана из Великобритании ссылался Путин, представляя это как основание для размещения ядерного оружия в Беларуси. Боеприпасы с обедненным ураном не являются ядерным оружием, а планы нуклеаризации Беларуси явно должны были начать реализовываться задолго до высказываний Путина.

Стоит отметить, что Россию уже давно обвиняют в применении фосфорных боеприпасов в ходе украинской войны.

О "польской угрозе"

Польские военные Фото: Getty Images

Лукашенко обратил внимание на усиление польской армии, которое активизировалось после аннексии Россией Крыма в 2014 году, и еще сильнее - после 24 февраля прошлого года и полномасштабного вторжения.

"Только в соответствии с последними контрактами Польша в ближайшее время получит 366 танков "Абрамс" и 1000 южнокорейских "Черных пантер", а также 900 самоходных гаубиц К9А1, 38 пусковых установок РCЗО HIMARS и 50 ПТРК Javelin, 1 500 БМП "Барсук" собственного производства", - заявил Лукашенко.

"Принято решение об увеличении численности вооруженных сил до 300 тысяч человек к 2035 году. То есть практически в два раза больше, чем Польша располагает сегодня", - добавил он.

Лукашенко истолковал это как признак того, что Польша собирается напасть на Беларусь.

"Они готовятся вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения нашей страны. Делают из наших беглых боевиков, а по-простому бандитов, которых не жалко. Им их не жалко. Мы тоже имеем эту информацию. Первый опыт они сегодня получают в Украине. Правда, больше как пушечное мясо", - сказал он.