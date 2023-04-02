Донор спермы из Нидерландов обвиняется в отцовстве 550 детей

41-летний музыкант из Нидерландов Джонатан Джейкоб Мейер из Гааги обвиняется в нарушении законов донорства спермы. На нидерландца подали в суд, чтобы заставить его прекратить заниматься донорством спермы, пишет портал Vice.
Гражданский иск против Мейера, который сейчас живет в Кении, был инициирован фондом Donorkind. Это ниделандская организация, которые поддерживает донорских детей и матерей, использовавших донорскую сперму.
Фонд попросил суд действовать, чтобы остановить чрезмерное жертвование Мейером спермы, что противоречит действующим в Нидерландах и многих других странах правилам. Организация также просит суд разрешения установить, в каких клиниках Мейер жертвовал сперму, чтобы уничтожить ее запасы. Исключение может быть лишь в случае, если образцы спермы Мейера хранятся для женщин, у которых уже есть ребенок, зачатый при помощи спермы Мейера, и у которых в будущем может возникнуть желание родить для ребенка генетически родственного брата или сестру.
Председатель Donorkind Тиес ван дер Меер в своем сообщении указал, что считается, что Мейер стал донором по меньшей мере для 550 детей, используя минимум 13 клиник по всему миру.
"Мы действуем, так как правительство страны не делает ничего, - сказал ван дер Меер. - У Мейера есть глобальные связи, он осуществляет сделки с крупными международными банками спермы".
Мейер был включен в черный список доноров в 2017 году после того, как Общество родов и гинекологии Нидерландов обнаружило, что при помощи его спермы на свет появились более 100 детей в 11 клиниках Нидерландов. Это противоречило действующим правилам, устанавливающим, что донор спермы не может быть отцом более чем 25 детей. Это важно соблюдать, чтобы избежать инцеста, скрещивания близких родственников и риска психологических страданий для детей доноров, которые когда-нибудь могут узнать, что у них - десятки биологических братьев и сестер.
Однако Мейер, возможно, и после включения в черный список доноров продолжал жертвовать международным банкам спермы, используя псевдоним.
Адвокат Марк де Хек, представляющий Donorkind, сказал, что Мейер своим желанием создать потомство нарушил 25 ограничений и поступал незаконно, а также нанес вред семьям, использовавшим его сперму, чтобы зачать ребенка. "Эти действия опасны для душевного благополучия и здоровья детей донора", - говорится в сообщении адвоката.
Утверждается, что плодовитый музыкант осознанно вводил в залбуждение людей, не раскрывая правду о своей истории донорства и количестве раз жертвования. Жительница Нидерландов Ева, которая в 2018-м году родила ребенка, используя сперму Мейера, в своем сообщении указала, что судебный процесс - последнее средство, чтобы остановить Мейера, чтобы он больше не мог наносить вред людям.
"Если бы я знала, что у него уже есть более 100 детей, я бы никогда его не выбрала, - сказала Ева. - Когда я думаю о последствиях, которые это может оставить на маленьком ребенке, мне становится плохо. Обращение в суд - единственная возможность, что у меня есть".
Несмотря на то, что это первое такое судопроизводство в Нидерландах, похожие скандалы со слишком плодовитыми донорами спермы уже попадали в заголовки нидерландских газет, что привело к планам по созданию единого национального регистра доноров спермы.
В прошлом году фонд Donorkind сообщил, что идентифицировал по меньшей мере десять врачей, которые в Нидерландах незаконно использовали собственную сперму, чтобы помочь женщинам зачать. В ходе проведения тестов ДНК выяснилось, что в клинике рождаемости нидерландского врача Яна Карбата в Роттердаме родились по меньшей мере 90 детей, для зачатия которых врач использовал собственную сперму.
Иск против Мейера планируют рассмотреть в течение ближайших недель.
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