Донор спермы из Нидерландов обвиняется в отцовстве 550 детей

Мейер был включен в черный список доноров в 2017 году после того, как Общество родов и гинекологии Нидерландов обнаружило, что при помощи его спермы на свет появились более 100 детей в 11 клиниках Нидерландов. Это противоречило действующим правилам, устанавливающим, что донор спермы не может быть отцом более чем 25 детей. Это важно соблюдать, чтобы избежать инцеста, скрещивания близких родственников и риска психологических страданий для детей доноров, которые когда-нибудь могут узнать, что у них - десятки биологических братьев и сестер.