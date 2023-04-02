В США уже более 25 погибших от новой волны торнадо в нескольких штатах

По данным издания Washington Post, зарегистрированы сообщения о приблизительно 60 торнадо. ABC News пишет, что стихийное бедствие затронуло девять штатов.

Известно о жертвах в Арканзасе, Теннесси, Иллинойсе, Индиане, Алабаме и Миссисипи.

Торнадо пронеслось по городку Уинн в Арканзасе - поселению примерно в 170 км к востоку от столицы штата Литл-Рок.

Местная жительница Эшли Макмиллан рассказала, что она вместе с мужем, детьми и своими собаками прятались в маленькой ванной. Когда прошел торнадо, они сидели там "молясь и прощаясь друг с другом, потому что думали, что мы умрем". Упавшее дерево серьезно повредило их дом, но сами они не пострадали. Макмиллан рассказала агентству AP: "Чувствовалось, как трясется дом, были слышны громкие звуки, грохот посуды. А потом все стихло".

В городе Уинн погибли по меньшей мере четыре человека Фото: Reuters

По предварительным данным, в Арканзасе погибли по меньшей мере пять человек, из которых четверо - в Уинне и один в столице Литл-Роке.