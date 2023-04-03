"В 97-м казалось, что СССР прошел". Леонид Парфенов собрал в Риге полный зал

Плашка "Выкуплено" на странице творческого вечера российского журналиста и телеведущего Леонида Парфенова в Риге появилась еще за несколько дней до мероприятия. Не меньшим спросом перед выступлением пользовались и экземпляры книги "Намедни. Наша эра. 1961-1970", которую Парфенов и прибыл представлять. Рассказы о былом (и как оно похоже на настоящее), общение со зрителями, шутки, пение, чтение наизусть Толстого, Башлачева, Оксимирона и Noize MC - вечер 1 апреля в Splendid Palace походил на микс всей деятельности Парфенова последних лет, но одновременно оказался и чем-то бóльшим.
Энергия у Леонида Парфенова - автора проектов "Намедни", "Парфенон", исторических фильмов о судьбах России и многого другого - выплескивается буквально через край: настолько, что вместо приветствия он сходу разрушает стену между собравшимися и событиями дней давно минувших. Так, период с конца 80-х и по 1991 год в странах Балтии он назвал "первыми уроками антиимпериализма", а 20 января 1991 года (штурм ОМОНом здания МВД в Риге) - вторым "Кровавым воскресеньем".
"Мы живем в Ренессансе советской действительности. [...] Имперский и антиимперский дискурс снова актуален", - убежден Парфенов, противопоставляя современность 1990-м: "В 97-м казалось, что СССР прошел. А потом Патрушев как напишет что-нибудь…". Единение истории, даже карикатурно-отстраненной, с современностью - вообще один из главных принципов разговоров про историю по Парфенову. Поэтому настолько неуютно из 2023-го вспоминать про Карибский кризис, ввод советских войск в Чехословакию, войну во Вьетнаме, Лубянку и прочее.
Но "Намедни" не "Намедни", если кроме темных страниц эпохи не предложит взглянуть на более человечные ее проявления и просто забавные мелочи: романтику студенчества 60-х, расцвет бардовской песни, фотокарточки с Хемингуэем и множество атрибутов, которые до сих пор можно найти в квартирах наших бабушек: например, "советская триада - торшер, фужер и радиола".
Во многом может показаться, что выступление Парфенова вживую мало отличается от того, что его поклонники не раз видели через экраны телевизора, компьютера или смартфона - особенно когда отрывки из "Птицы Гоголя", "Зворыкина-Муромца" и "Русских грузин" появляются на экране Splendid Palace. Но это не просто "Намедни" живьем. То ощущение теплоты от общения с образованным и остроумным собеседником (тем более поющим!) без барьера в виде экрана увеличивается многократно, особенно когда есть возможность задать этому собеседнику вопрос.
На такое общение со зрителями Парфенов из двухчасового мероприятия потратил немало времени, а на один из главных вопросов о том, что сейчас помогает ему выжить, ответил: "Работа. Уже несколько лет я работаю сам на себя самим собой. Уже на третий день "просто пожить" мне становится скучно". По просьбе собравшихся Леонид также прочитал наизусть тексты песен Оксимирона и Noize MC, ответил на подозрения, почему его до сих пор не признали "иноагентом" ("Не знаю. Но напрашиваться глупо"), рассказал, есть ли в мире независимая журналистика ("Есть, в Риге. "Медуза"), и ответил на вопрос - явно от приехавшего из РФ - о том, стоит ли переезжать из Латвии дальше: "Мне кажется, не стоит".
При этом, несмотря на то, что книга, представляемая Парфеновым, охватывает 60-е, современность журналист все-таки сравнил с началом 80-х и "парадом генсеков", когда за два с половиной года по очереди умерли Брежнев, Андропов и Черненко. "Они заедают наш век, и наш черед жить не наступит никогда", - вспомнил свои ощущения в те времена Парфенов. "А этот все не умирает и не умирает", - раздалось из зала. Но одно из центральных высказываний Парфенова прозвучало ближе к середине мероприятия: "Это война и против России. Против ее будущего и даже недавнего прошлого".
Леонид Парфенов - один из ярчайших представителей той России, которая не приравнивает себя к Путину, на естественном уровне отталкивает имперский комплекс и агрессивную пропаганду, любит Родину здоровой любовью и видит свою страну как часть Европы. "Все закончится миром, - ответил он на один из вопросов зрителей. - В дальней перспективе - возвращением России в Европу".
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