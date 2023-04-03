"В 97-м казалось, что СССР прошел". Леонид Парфенов собрал в Риге полный зал

Во многом может показаться, что выступление Парфенова вживую мало отличается от того, что его поклонники не раз видели через экраны телевизора, компьютера или смартфона - особенно когда отрывки из "Птицы Гоголя", "Зворыкина-Муромца" и "Русских грузин" появляются на экране Splendid Palace. Но это не просто "Намедни" живьем. То ощущение теплоты от общения с образованным и остроумным собеседником (тем более поющим!) без барьера в виде экрана увеличивается многократно, особенно когда есть возможность задать этому собеседнику вопрос.

На такое общение со зрителями Парфенов из двухчасового мероприятия потратил немало времени, а на один из главных вопросов о том, что сейчас помогает ему выжить, ответил: "Работа. Уже несколько лет я работаю сам на себя самим собой. Уже на третий день "просто пожить" мне становится скучно". По просьбе собравшихся Леонид также прочитал наизусть тексты песен Оксимирона и Noize MC, ответил на подозрения, почему его до сих пор не признали "иноагентом" ("Не знаю. Но напрашиваться глупо"), рассказал, есть ли в мире независимая журналистика ("Есть, в Риге. "Медуза"), и ответил на вопрос - явно от приехавшего из РФ - о том, стоит ли переезжать из Латвии дальше: "Мне кажется, не стоит".

Леонид Парфенов на творческом вечере в Splendid Palace, 1 апреля 2023 года Фото: Очевидец RUS TVNET

При этом, несмотря на то, что книга, представляемая Парфеновым, охватывает 60-е, современность журналист все-таки сравнил с началом 80-х и "парадом генсеков", когда за два с половиной года по очереди умерли Брежнев, Андропов и Черненко. "Они заедают наш век, и наш черед жить не наступит никогда", - вспомнил свои ощущения в те времена Парфенов. "А этот все не умирает и не умирает", - раздалось из зала. Но одно из центральных высказываний Парфенова прозвучало ближе к середине мероприятия: "Это война и против России. Против ее будущего и даже недавнего прошлого".

Леонид Парфенов - один из ярчайших представителей той России, которая не приравнивает себя к Путину, на естественном уровне отталкивает имперский комплекс и агрессивную пропаганду, любит Родину здоровой любовью и видит свою страну как часть Европы. "Все закончится миром, - ответил он на один из вопросов зрителей. - В дальней перспективе - возвращением России в Европу".