Выборы в Финляндии: страну могут возглавить ультраправые; при любом исходе создание коалиции будет непростым

Традиционно самая крупная из восьми основных партий в парламенте выдвигает кандидата на пост премьер-министра и пытается сформировать правительство. Санна Марин возглавляет левоцентристскую коалицию социал-демократов, центристов, "зеленых", Левого альянса и Шведской народной партии Финляндии.

Согласно некоторым опросам, "Финны" могут получить до 49 мест, опередив Социал-демократическую партию и Национальную коалицию.

Центристская партия превратилась из крупнейшей партии в 2015 году в партию с рекордно низкой поддержкой после того, как в течение почти восьми лет подряд в правительстве страны сменяли друг друга правые и левые.

Она не хочет оставаться в нынешней коалиции Марин, конфликтуя, в частности, с "зелеными". Без поддержки центристов и СДП, и Национальной коалиции будет трудно сформировать правительство. А Марин исключила возможность коалиции с "Финнами", которую она называет "откровенно расистской".

"На данный момент наиболее вероятным сценарием является "сине-красное" правительство на основе Национальной коалиции и СДП", - считает Туомо Турья из компании Taloustutkimus, занимающейся опросами.

Санна Марин Фото: Getty Images

Хотя лево-правое правительство - не редкость в финской политике, ориентированной на консенсус, конкретно эти партии занимают слишком разные позиции по вопросам экономики.

Другим вариантом может стать правое правительство, состоящее из Национальной коалиции и "Финнов" - хотя они и не согласны по вопросам ЕС и иммиграции, но зато придерживаются похожих экономических взглядов.