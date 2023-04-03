Искусство компромисса Кариньша или как оставаться премьером 4 года

Осенью прошлого года президент поставил перед новым Сеймом цель - сократить отставание от соседних стран. Требование перемен читается и в результатах выборов, так как большое количество избирателей проголосовало за новые политические силы. Но пока эксперты не видят улучшения работы правительства, поэтому предупреждают, что недовольство в обществе будет только расти. Если политики этого не учтут, возможны даже внеочередные выборы, сообщает программа TV3 Nekā personīga.
Перед выборами и в процессе формирования второго правительства Кришьяниса Кариньша больше всего критиковали за отсутствие твердого руководства. "Новое Единство" пообещало, что общественность увидит нового Кариньша в кресле премьер-министра. На прошлой неделе его второму правительству исполнилось 100 дней.
Убедительная победа "Нового Единства"
На выборах в 14-й Сейм "Новое Единство" убедительно победило, у него 26 голосов в парламенте, и никто не сомневался в способности Кариньша сформировать свое второе правительство. Новое Единство обещало, что теперь Кариньш будет решительным но ощутимых изменений не видно. Правительство было сформировано только через два месяца после выборов. Принятие бюджета заняло еще больше времени.
Планы реформ отложили, а теперь оказывается, что денег на реформы нет. В то время как в мире происходят самые стремительные изменения, у латвийского правительства нет видения в области энергетики, образования, налоговой политики и многих других областях. Экономические преобразования, изложенные в декларации правительства, все еще туманны.
Наиболее заметной формой решения государственных проблем является издание резолюций
После конфликтов по поводу бюджета на здравоохранение Кариньш просто поручил министерствам самостоятельно найти недостающие деньги.
Задача от премьер-министра найти деньги возникла после того, как врачи и учителя пригрозили забастовкой. Делегировать задачи - это неплохо, но в этом случае премьер-министр перекладывает ответственность, которую он должен взять на себя, на все министерства.
С тех пор, как Кришьянис Кариньш четыре года назад занял пост главы правительства, он издал сотни, а то и тысячи поручений и постановлений. Большая часть посвящена повседневным задачам, но есть и такие, в которых премьер-министр воображает, что сможет решить застарелые общегосударственные проблемы несколькими строками текста.
Долгие судебные разбирательства - еще дольше
В январе 2020 года Кариньш поручил тогдашнему министру юстиции Янису Борданасу решить проблему длительных судебных разбирательств. В ответ министерство представило отчет, в котором рассматривались уже начатые мероприятия, такие как создание нового суда по экономическим делам.
В начале этого года Совет юстиции сообщил, что сроки рассмотрения дел в суде продолжают увеличиваться
На выборах 2018 года приоритетом всех партий была ликвидация компоненты обязательной закупки электроэнергии (OIK). После выборов он исчез из повестки дня. Когда были обнаружены новые нарушения и президент сделал за это выговор правительству, Кариньш поручил тогдашнему министру экономики Ральфу Немиро разработать новые правила надзора за OIK. В ответ Немиро уволил госсекретаря за недостаточный надзор.
Весной 2020 года разгорелся скандал вокруг тендера на региональные перевозки, выигранного фирмами, связанными с политиками. В ответ Кариньш принял резолюцию с требованием объяснить процесс и влияние тендера на государственный бюджет.
Резолюция стала оружием Кариньша и полтора года спустя, когда он потребовал оценить ответственность должностных лиц за то, что Лиепайский автобусный парк, принадлежащий семьям Андриса Шкеле и Айнарса Шлесерса, не выполнил сотни автобусных рейсов в Огрском и Айзкраукльском краях.
В конце 2019 года прекратил работу телеканал LNT. Это был удар по информационному пространству Латвии. Кариньш поручил министру культуры Наурису Пунтулису предложить способы укрепления информационного пространства. Когда он их получил, то отметил, что они требуют денег, но систему нужно упорядочить. Реальные действия начались только после пандемии, когда доходы СМИ резко сократились.
В прошлом году Министерство экономики получило множество резолюций по вопросам энергетики, в том числе по вопросам, которыми оно уже занималось. Во время пандемии задачи перетекли в Министерство здравоохранения.
Когда общественность раскритиковала правительство за непонятные правила безопасности, закупки вакцин, недостаточную защиту домов престарелых, премьер-министр указал, что ответственность несет Министерство экономики, здравоохранения или Министерство благосостояния, а не глава правительства. Государственный контроль раскритиковал такую политику за отсутствие централизованного управления и координации.
В кризис каждый сектор и муниципалитет был "каждый сам за себя"
Политолог Янис Икстенс считает, что самым ярким примером этого было то, как Кариньш разрешал разногласия между KPV LV, Национальным объединением и "Для развития/За!" в предыдущем правительстве - он позволил партиям решать их самостоятельно. Хотя за стабильность коалиции отвечает премьер-министр, это его прямая обязанность.
Искусство компромисса Кариньша пригодилось в пятипартийной коалиции.
В 2020 году это также помогло принять бюджет Евросоюза, когда Кариньш работал с Ангелой Меркель над планом, чтобы успокоить тех, кто хотел лишить Венгрию и Польшу финансирования.
Сейчас в правительстве есть простое большинство из трех партий, единомышленников по многим вопросам. Но нет никаких признаков того, что действия правительства более решительны. Премьер-министр резок в своих еженедельных интервью в прямом эфире, критикуя отсутствие реформ и дезорганизацию секторов.
Опросы показывают, что избиратели Национального объединения и "Нового Единства" голосовали за эти партии в большинстве случаев из-за войны, потому что хотели стабильности и ответственных политиков в правительстве.
Но за перемены проголосовало подавляющее большинство граждан, в том числе и те, кто отдал свой голос "Объединенному списку". Если он не сможет обеспечить перемены, его ждет судьба KPV LV, "Консерваторов" и "Для развития/За!", которые были в Сейме только один срок. Остальным партиям тоже нельзя расслабляться, иначе им грозит судьба Союза зеленых и крестьян и "Единства", когда эти две партии власти едва преодолели электоральный барьер четыре года назад.
Разочарованные избиратели предпочтут голосовать за популистов
Если международная обстановка стабилизируется, а опасения по поводу безопасности утихнут, эксперты не исключают даже досрочных выборов.
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