Искусство компромисса Кариньша или как оставаться премьером 4 года

Задача от премьер-министра найти деньги возникла после того, как врачи и учителя пригрозили забастовкой. Делегировать задачи - это неплохо, но в этом случае премьер-министр перекладывает ответственность, которую он должен взять на себя, на все министерства.

С тех пор, как Кришьянис Кариньш четыре года назад занял пост главы правительства, он издал сотни, а то и тысячи поручений и постановлений. Большая часть посвящена повседневным задачам, но есть и такие, в которых премьер-министр воображает, что сможет решить застарелые общегосударственные проблемы несколькими строками текста.

Долгие судебные разбирательства - еще дольше

В январе 2020 года Кариньш поручил тогдашнему министру юстиции Янису Борданасу решить проблему длительных судебных разбирательств. В ответ министерство представило отчет, в котором рассматривались уже начатые мероприятия, такие как создание нового суда по экономическим делам.

​В начале этого года Совет юстиции сообщил, что сроки рассмотрения дел в суде продолжают увеличиваться

На выборах 2018 года приоритетом всех партий была ликвидация компоненты обязательной закупки электроэнергии (OIK). После выборов он исчез из повестки дня. Когда были обнаружены новые нарушения и президент сделал за это выговор правительству, Кариньш поручил тогдашнему министру экономики Ральфу Немиро разработать новые правила надзора за OIK. В ответ Немиро уволил госсекретаря за недостаточный надзор.